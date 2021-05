El entrenador del seleccionado argentino Sub-23 de fútbol, Fernando Batista, aseguró hoy que eligió a nueve futbolistas mayores para la nómina preliminar de 50, con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio, entre los que se encuentran Carlos Izquierdoz (Boca) y Enzo Pérez (River).



Los elegidos por Batista, según confirmaron desde el seleccionado a Télam, son Pérez, Izquierdoz, Ignacio "Nacho" Fernández, Sebastián Driussi, Ángel Correa, Lucas Alario y los arqueros Juan Musso, Agustín Marchesín y Jeremías Ledesma.



La excepción para elegir futbolistas mayores permite solo tres, y por lo tanto seis quedarán excluidos para el listado final de 18.



"A veces es muy importante tener esos jugadores, no solo que rindan adentro del campo, sino para que lleven el grupo, que puedan trabajar y hablar con chicos que están por primera vez en el seleccionado", indicó Batista en diálogo con radio Colonia.



"Musso, Marchesín y Ledesma son tres de los mayores que están en la lista porque trabajamos en conjunto con (Lionel) Scaloni", aseguró el "Bocha" Batista.



El entrenador adelantó que iniciará un diálogo con los clubes implicados para concretar la citación de los jugadores que tiene en mente.



"Nosotros, como siempre, vamos a hablar con los clubes y también con los jugadores para que desde su lado aporten lo que puedan para venir a jugar con el seleccionado. Cada jugador cuando lo llamamos se desespera por jugar en la selección, es muy raro que alguno diga que no. Los jugadores pelean hasta la última consecuencia con su club para poder estar", indicó Batista.



La Argentina jugará ante Australia, Egipto y España el 22, 25 y 27 de julio, respectivamente, por el Grupo C. Esas fechas estarán próximas al inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores entre el 14 y 21 de julio.



"Los Juegos Olímpicos, al no ser un torneo FIFA, los clubes no tienen la obligación de cederlos y están en su derecho de negarlos a la selección", señaló Batista.



El seleccionado Sub-23 hará una gira entre el 4 y 15 de junio por España, en donde disputará dos partidos amistosos ante Dinamarca y Arabia Saudita.