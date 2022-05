El entrenador de Boca Juniors Sebastian Battaglia, que como jugador fue el más ganador de la historia del club con 18 títulos, consiguió ayer su segundo campeonato como director técnico al salir campeón en Córdoba de la Copa de la Liga Profesional luego de vencer a Tigre en el encuentro final por 3 a 0.

El "León", que asumió su cargo el 16 de agosto del año anterior ante la salida de Miguel Ángel Russo, ya había conseguido la Copa Argentina el 8 de diciembre pasado en la ciudad de Santiago del Estero venciendo por penales a Talleres, de Córdoba.

"Este título significa muchísimo. Es una alegría sumar otra estrella para la institución. Estoy contento por los muchachos, por el esfuerzo que hacen", expresó el León.

Consultado sobre la diferencia de rol, ahora afuera de la cancha y antes como volante: "Esta es otra función, diferente. Seguimos con los colores que tuvimos de jugador, haciendo historia para el club, con las estrellas en el escudo. Hoy pudimos sumar una más", aseveró en el césped del Mario Kempes.

Respecto a los tiempos turbulentos que se vivieron durante este certamen, que incluso puso en juego su cargo, manifestó que "uno sabe que en Boca, que es el club más importante de la Argentina, todo se potencia. Sobre todo lo malo, pero lo bueno y que resalto es la tranquilidad de todos en el grupo. También la confianza que nos brindó la dirigencia y el Consejo de Fútbol, más allá de las cosas que se dijeron en su momento".

A su vez, el ex-volante destacó respecto al juego en crecimiento del equipo: "Los chicos van ganando en confianza. Siempre las victorias hacen que uno esté más afianzado, más convencido de lo que se pretende y en la cancha se muestran esas diferencias. Hay que mantenerse en este camino y sabiendo que estamos en un club como Boca que todo el tiempo exige el máximo de cada uno de nosotros".

Hoy Battaglia con 41 años y apenas 4 como entrenador, levanta la Copa y pone en su pecho una medalla más, pero sabe que el jueves tiene otra final ante Deportivo Cali. Si Boca no gana quedará "fuori" de la Copa Libertadores, título que no consigue desde 2007.

Entonces el tiempo dirá si la alegría de ayer en el "Kempes" marca un nuevo hito en la historia de su carrera o si deberá seguir "partido a partido" hasta el 31 de diciembre.

VOCES DE CAMPEONES

DARÍO BENEDETTO - Delantero de Boca

"Fueron muchos palos, nos mataron mucho, pero volvimos a tapar bocas. Boca es tan grande que seguimos tapando bocas. Necesitábamos algo así, fuimos merecedores de la final y ser campeones. Hay que festejar y ya mañana (por hoy) ponernos a pensar en el partido de la Copa, que será difícil"

CARLOS IZQUIERDOZ - Defensor de Boca

"Es importante siempre en este club estar en la pelea de cosas y más aún cuando se pueden conseguir. Se ganó de forma clara y merecida, aunque Tigre nos hizo las cosas difíciles al arrancar el segundo tiempo. Hay que festejarlo porque cuesta mucho ser campeón en este torneo".

GUILLERMO FERNÁNDEZ - Volante de Boca

"Uno trata de aportar lo suyo para el bien del equipo. Me siento cómodo en la posición actual, aunque si me toca estar en otro lado, no tengo problemas en hacerlo. Hay que saber cuándo y dónde ser el mejor aporte para el equipo. Muy contento con este nuevo título obtenido por nosotros".

OSCAR ROMERO - Volante de Boca

"Ganar algo en este club es algo increíble y espero que sea el primero de muchos. Venimos de dos competiciones importantes y duras, por eso para nosotros ganar este título significa mucho y para mí es algo increíble porque solo hace poco que estoy en Boca, donde hay que ganar todo lo que se juega".

Jugoso premio verde

La Copa de la Liga otorga al equipo campeón, en este caso Boca Juniors, un premio deportivo que es la clasificación directa a la próxima edición de la Copa Libertadores de América, y otro monetario que es el equivalente a la suma de 250.000 dólares (al cambio actual, el equivalente aproximado a 50 millones de pesos argentinos). A esa suma hay que sumar el 70 por ciento de la recaudación de la final, a la que hay que deducir los gastos organizativos vinculados a la seguridad, los traslados, alojamientos de los planteles y la terna arbitral y otras cuestiones de logística como el dinero para la apertura del estadio. Por ejemplo, en el Trofeo de Campeones, River se llevó cerca de 100 millones.

El monto de 250.000 dólares para el ganador de la Copa de la Liga lo anunció la AFA luego de haber recibido 1.000.000 de dólares de la Conmebol, como todas las asociaciones miembro. Otros 250.000 serán para la Liga Profesional y 500.000 para la Copa Argentina. La entidad que rige el fútbol sudamericano tomó la decisión de apoyar a sus afiliadas a principios de este año.