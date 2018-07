Tras la eliminación del Mundial de Rusia 2018, la AFA hizo oficial la salida de Sebastián Beccacece de la selección argentina. El ahora ex ayudante de campo del entrenador Jorge Sampaoli -quien también estaba a cargo de la Sub 20-dejó su cargo junto a otros dos integrantes del cuerpo técnico: Nicolás Diez y Martín Bressan.

En una reunión con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, se definió de mutuo acuerdo la rescisión de los contratos de los tres ayudantes del DT, una determinación que era un secreto a voces incluso desde antes de la eliminación de la Selección de la Copa del Mundo.

"Esta Asociación quiere agradecer a los profesionales la actividad desarrollada dentro del Seleccionado y la predisposición para concluir las vinculaciones laborales, deseándoles el mayor de los éxitos en sus carreras deportivas", reza el comunicado difundido por la AFA.

Los cortocircuitos entre Sampaoli y Beccacece se habían hecho públicos durante la estadía de la Selección en Rusia. Incluso, ambos habían llegado a mantener discusiones frente a los jugadores. La relación ya estaba desgastada hace varios meses y las versiones indicaban que, una vez finalizada la participación del equipo en el Mundial, se disolvería la sociedad. Los rumores se cristalizaron este viernes con la rescisión del vínculo.

Con el alejamiento de Beccacece, quien tendría ofertas para continuar su carrera como DT en México, la AFA deberá confirmar quién quedará a cargo de la Selección Sub 20, que el próximo verano deberá afrontar el Sudamericano de la categoría. Los apuntados son Pablo Aimar y Diego Placente, quienes están a cargo de la Sub 17 y Sub 15 respectivamente.

Mientras se espera una resolución sobre si Jorge Sampaoli seguirá al frente del combinado "Albiceleste" o si dejará su cargo (a partir de una renuncia o de un despido por parte de la AFA), el cuerpo técnico comienza a desarmarse.