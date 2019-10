Confianza. Federico Beligoy no quiso explayarse más allá de lo que está ajustado en los informes de Espinoza.

El director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, aseguró que confía en que el Tribunal de Disciplina "actuará en consecuencia" al informe que detalló el árbitro Fernando Espinoza, quien denunció un apriete del presidente de Huracán, Alejandro Nadur, en el entretiempo del clásico con San Lorenzo.



"Lo que ocurrió en el entretiempo del partido pasó de moda, es de otra época. Espinoza ya elevó el informe al Tribunal de Disciplina, que actuará en consecuencia y tomará las medidas correspondientes", manifestó Beligoy en una entrevista con TyC Sports sobre lo sucedido en el entretiempo del clásico barrial de la décima fecha de la Superliga.



El responsable del arbitraje argentino respaldó a Espinoza, repudió el accionar de Nadur y transmitió su confianza en el Tribunal de Disciplina de la AFA.



"Lo que pasó no es grato para nadie y tampoco es algo recurrente. No recuerdo que me haya pasado desde que estoy en el cargo", agregó Beligoy desde el predio de AFA en Ezeiza donde esperaba reunirse con Espinoza luego de la habitual devolución técnica que se realiza luego de cada fecha.



El árbitro Espinoza denunció que el presidente de Huracán y otros "veinte dirigentes" irrumpieron en su vestuario durante el entretiempo del partido disputado el domingo en el estadio Tomás Adolfo Ducó.



Nadur, por su parte, desmintió al árbitro y negó haber ingresado al vestuario aunque también afronta un acta de contravención por parte de la policía.



Según contó el cuatro árbitro Jorge Baliño a la transmisión oficial del encuentro, Nadur se presentó ante el juez Fernando Espinoza y sus asistentes para reclamar porque, desde su mirada, sus fallos habían perjudicado al elenco local durante los primeros 45 minutos.



Resta esperar las acciones que tomarán San Lorenzo, que según adelantó su presidente, Matías Lammens, podría presentar un reclamo.





La dura crítica de Mauro Bogado a Espinoza

Luego que el árbitro Espinoza admitió haber sufrido un apriete por parte del presidente Nadur en el entretiempo del partido Huracán-San lorenzo, Mauro Bogado, uno de los referentes del Globo, disparó contra el referí.



"Espinoza me dijo: "No me pegue, no me pegue". Una cosa de locos".



"Lo vi muy nervioso a Espinoza. Que haya 13 jugadores amonestados fue una locura. Fue raro que en el primer tiempo teníamos seis con amarilla, dos por un lateral en el que no estábamos haciendo tiempo ni nada", sostuvo el volante. "No sé si quiso o no se dio cuenta de querer ser más protagonista que los 22 jugadores".