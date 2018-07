Sospechaba que sería el último partido de su carrera. Por eso dirigió con dos amigos, Sergio Zoratti y Sergio Viola, y el cuarto árbitro fue su sobrino, Sebastián Martínez. Y en San Martín, zona cara a sus afectos. Chacarita-San Martín marcó la despedida de Federico Beligoy, quien colgó el silbato, guardó las tarjetas y a partir de este jueves será el nuevo Director Nacional de Arbitraje.

Horacio Elizondo será desplazado. Más allá de que tendrá una nueva función en la Conmebol, probablemente a fin de año, huboun gran desgaste. Y aunque en el entorno del ex mundialista hablen de una “ampliación del proyecto”, ya que formará parte de una Comisión de Análisis del Arbitraje en la Superliga, no tendrá peso en las decisiones. Asimismo, con la llegada del secretario gremial de la Asociación de Árbitros Argentinos (AAA), volverá el sorteo para definir los jueces de cada partido.

Hacía tiempo que el nombre de Beligoy venía sonando fuerte para hacerse cargo de la conducción de los referís, tal cual había adelantado Clarín. Algunos dirigentes estaban disconformes con el trabajo de Elizondo, que había decidido designar a los jueces de acuerdo a un ránking.

La noticia sorprendió a los árbitros, que este miércoles comenzaron con la pretemporada. Sin ir más lejos, Angel Sánchez le dijo a Clarín que no había tenido ninguna comunicación oficial. Es más, los propios colegiados le jugaron alguna broma. “¿Ya te mandaron el telegrama?”, le gritaban mientras corrían. Sánchez sonrió. En definitiva, formará parte de la Comisión de Análisis junto a Elizondo y Francisco Lamolina. Por la tarde, Tapia le había notificado a Beligoy y al propio Elizondo los movimientos que pensaba hacer en el referato nacional.

Con Beligoy trabajarán Sergio Viola y Juan Pablo Pompei, quien se retiró a mitad de año en Lanús-Atlético Tucumán. La nueva estructura se dará a conocer este jueves a las 11.30 en el predio de Ezeiza. Será presentada por el presidente, Claudio Tapia. A fin de cuentas, el mandamás de la calle Viamonte quería un cambio en el área.

Una de las condiciones que puso Beligoy para asumir su nueva función fue terminar con la designación a dedo. Los jueces volverán a formar parte del bolillero. De este modo, se evitará el delivery de árbitros de los dirigentes. Eso sí, se hará un emparejamiento de acuerdo al nivel de cada partido.

Los clásicos, está claro, no serán para cualquiera sino para aquellos que estén mejor calificados. Por estas horas, Beligoy, de 48 años, quien dirigió 224 partidos en Primera División, accederá a los informes de los veedores para establecer una tabla de rendimientos, más allá de que conoce a cada uno de los integrantes de la nómina de la Superliga.

¿Beligoy podrá esquivar las históricas presiones de los directivos? "A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer", comentó en la intimidad. Elizondo, en tanto, a fin de año ocuparía el cargo del ex juez de línea Rodolfo Otero en el Departamento de Arbitraje de la Conmebol, que está dirigido por el brasileño Wilson Seneme. Convivirá con Héctor Baldassi, otro ex árbitro mundialista.