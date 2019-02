“Me llamaron de la Selección y me dijeron que me estaban siguiendo”, dijo anoche Darío Benedetto en el programa de radio Super Mitre Deportivo. “Ojalá pueda jugar la Copa América, uno espera con ansias la citación”.

El 9 de Boca estuvo en la última doble fecha de Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, en octubre de 2017, ante Perú en la Bombonera y frente a Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito. En ambos partidos fue titular, pero al mes siguiente sufrió una grave lesión y hasta ahora nunca volvió a ser convocado.





Cuando le preguntaron sobre el Xeneize y los rumores de problemas en el plantel, el Pipa aclaró: “Estamos en un proceso de adaptación bastante importante. Llevamos muy bien la competencia interna, se hablan cosas afuera que realmente no pasan, tenemos una muy buena convivencia”. Y remarcó: “El que no juega se enoja, pero sigue trabajando por estar. Hasta yo cuando no juego tengo cara de culo, es normal que un jugador que no juega esté enojado”.

“Hablamos con Carlos sobre sus declaraciones, pidió disculpas y se las aceptamos”, respondió el delantero tras ser consultado por las polémicas declaraciones de Tevez algunas semanas atrás. “Carlos es un líder y lo respetamos”, finalizó.

En tanto, respecto a la definición del campeonato aseguró no estar tan lejos de Racing, pero también admitió que "no podemos regalar más puntos”. “Meter dos triunfos seguidos nos dará mucha confianza para jugar mejor”, aseguró Benedetto.

Por último, víctima de memes y cargadas en las redes por haber sacado la lengua luego del 1-0 en el Bernabeu, Benedetto dijo: “Me río de la cargadas por el festejo de Madrid… no queda otra, es el folclore del fútbol. Ya hicimos el duelo, hay que pensar en adelante”