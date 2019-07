Cuenta regresiva. El goleador de Boca, Darío Benedetto, tiene intención de irse al Olympique Marsella que pagará una auténtica fortuna.



Boca ultima detalles para el encuentro ante Atlético Paranaense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se desarrollará el miércoles, desde las 21:30 en el estadio Arena da baixada de Curitiba, Brasil. Gustavo Alfaro aún no definió el equipo y la incertidumbre pasa por las presencia de dos de sus futbolistas titulares: Nahitan Nandez y Darío Benedetto.

Ambos jugadores están a punto de ser transferidos y el entrenador no confirmó si formarán parte de la delegación que viajará hacia Curitiba este martes. Pese a la declaración de Daniel Angelici de que ningún jugador será transferido antes del 1 de agosto, el DT duda de que ambos futbolistas estén con la cabeza puesta en la serie clave de la Copa.

El caso del uruguayo se debe al interés concreto del Cagliari. "Con el Cagliari se llegó a un principio de acuerdo y hay un club alemán interesado. Si se da todo como pensamos, yo diría que está casi hecho. A veces hay acuerdos firmados pero hay que ver. Yo diría que va en un 90%", confirmó su representante, el uruguayo Pablo Bentancur, en diálogo con el programa Sport 890. "Hay que seguir trabajando por si aparece otro club pero yo diría que es casi una seguridad que sale de Boca en este período de pases", agregó Bentancur con el medio de Uruguay.

"Estuve dos días negociando los dirigentes de Boca aquí en España. Si hoy envían por escrito todo lo que acordamos, se va a hacer", ratificó el representante de Nandez. De concretarse la venta del mediocampista uruguayo le dejaría, la transferencia le dejaría al Xeneize alrededor de 20 millones de dólares. El alejamiento de Nández sería clave para liberar un cupo de extranjero de cara a la llegada de Danielle De Rossi, la leyenda de la Roma que llegaría al Xeneize para cumplir su sueño de jugar en La Boca.

En tanto, por el delantero ocurre una situación similar. "La realidad es que el Olympique de Marsella se comunicó con nosotros. Puedo hablar por la parte del jugador, y hemos llegado a un acuerdo. Después tanto Boca como Olympique deben evaluar la parte de transferencia entre los clubes, que no me compete a mí", indicó el agente del futbolista, Christian Bragarnik, en diálogo con Fox Sports Radio. "Nadie recuerda que Darío lleva tres años en Boca, lo que no es poco. Ha dado todo por Boca. Él mismo ha trasladado que su intención no era irse, salvo si llegaba una oferta de un club importante de Europa", agregó el representante del "Pipa".



Equipo

> Disponibles

De cara al posible equipo para medirse con Paranaense, Gustavo Alfaro sí tendrá a disposición a los refuerzos Eduardo Salvio, Alexis Mac Allister y Jan Hurtado. Habrá dos ausencias como son Carlos Izquierdoz (sanción) y Lisandro López (lesión).

BIENVENIDO

Son esos pases que sacuden el mercado. Si bien aún no es oficial, Boca tendrá un refuerzo estelar: el italiano Daniele De Rossi. Daniel Angelici confirmó ayer que está cerrado "en un 99%" y por varias razones aún no se sumará, la principal el cupo de extranjeros que debe lograr el xeneize con la salida de Nahitan Nández. De todos modos, ya hay mucha expectativa en el mundo Xeneize. Tal es así que este sábado apareció colgada una bandera en Casa Amarilla para darle la bienvenida (foto). Escrita en italiano, el trapo dice: "Bienvenido a la República de la Boca. ¡Te espera la Mitad +1! Esto es Boca".