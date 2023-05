El argentino Marcelo Bielsa dijo que no debieron convencerlo para elegir al seleccionado uruguayo de fútbol tras firmar un contrato hasta el final de las Eliminatorias mundialistas para Estados Unidos, Canadá y México del 2026.

"No tuvieron que convencerme de venir a la Selección de Uruguay. Mis fundamentos son dos: los jugadores que posee Uruguay y el destinatario del trabajo que es el ciudadano uruguayo", afirmó el rosarino en la conferencia de prensa de presentación junto con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso.

En la previa, Bielsa recibió una camiseta del seleccionado con su nombre y apellido y además un cuadro pintado al óleo con el estadio Centenario tomado desde una vista panorámica.

"En ese sentido, me tocó vivir una experiencia casual que tuvo un peso decisivo en mi decisión: un día vine un fin de semana a Montevideo y me terminé quedando dos meses. En eso, me tomé un colectivo público un lunes por la mañana, en un viaje de 45 minutos y se produjeron episodios que pusieron a prueba la civilidad de los viajeros y concluí con admiración al ver la generosidad de todos en ese contexto. Había respeto por todos. Ver los jugadores y la altura del ciudadano uruguayo me inclinaron", detalló con su facilidad de palabra habitual.

Bielsa asumió después de la salida de Diego Alonso con el que habló, según explicó, y cuando le preguntaron sobre el potencial fracaso de no ser campeón en la Copa América 2024 de los Estados Unidos se refirió: "no soy quién para determinar qué es un fracaso o un éxito. En los términos de la pregunta significa que lo definirá el orden en el que terminen los equipos en la tabla y es una forma contundente, pero para algunos no es la única. Los que perdemos con más frecuencia podemos discutirla y yo ya estoy cansado".

"Nunca seré de los entrenadores más importantes porque no me llamaron jamás para dirigir a los 20 equipos más grandes del mundo", ironizó.

El "Loco" llegará a Uruguay con dos ayudantes, dos analistas y un recuperador de lesiones. El rosarino se mostró dispuesto a sumar personas que ya trabajen en la AUF y faciliten el día a día, según informaron desde la prensa local. La AUF hará una inversión cercana a los US$ 4 millones anuales con la llegada de este cuerpo técnico.

Bien argentino

Marcelo Bielsa confesó que quería ver a Argentina campeón "como sea" en el Mundial de Qatar 2022, con Lionel Scaloni en el banco de suplentes y Lionel Messi como líder en la cancha. "Primero, obviamente soy argentino y estoy orgulloso de serlo. Me gusta ser argentino. Soy hincha de fútbol. Yo escuchaba una frase de Gerardo Martino sobre Newell's que quería que el equipo gane y no importaba el cómo. Yo quería a Argentina campeón de cualquier manera y después analizamos", comentó Bielsa en la conferencia de prensa de presentación.