Culminadas las dos primeras jornadas de los XX Juegos Binacionales que se llevan a cabo en Córdoba, San Juan ya ha cosechadas 10 medallas, producto de una de oro, 4 de plata y 5 de bronce.

A las 3 obtenidas en la primera jornada, se sumaron 7 este martes: una plata de Natalí Castro en atletismo (1500 metros), una igual en natación de Matías Martín (50 metros libres) y otra en ciclismo (Washington Roberto consiguió la plata tras ubicarse en la segunda posición en las vueltas a los puntos).

Además, los chicos sanjuaninos consiguieron 4 de bronce, pertenecientes al ciclismo en velocidad olímpica, a Maycol Coria (lanzamiento de jabalina), a Enzo Greco en natación (50 metros libres) y a Lautaro Delgado, Enzo Greco, Bautista Gizzi y Matías Martín, también en natación (4x100 combinados varones).

Otros resultados de la delegación sanjuanina:

Judo femenino



Comenzó de gran manera el judo femenino para San Juan, con la Campeona Sudamericana, Wanda Moreno, quedando primera en la ronda de clasificación, luego de luchar en cat. Hasta 57 kg con Melisa Vergara (Mza), Alessandra Patrore (Valparaiso), Valentina Reyes (O´Higgins), Karina Ñanco (Metropolitana) y Guadalupe Sanabria (Cba). Ahora luchará por la medalla de Oro, el próximo viernes 6 contra Mendoza.

Milena Luna finalizó en 4º lugar en la ronda clasificación, luego de luchar en cat. Hasta 63 kg con Karen Guevara (Mza), Camila Pinto Barat (Valparaiso), Victoria San Román (San Luis) y Jésica Maldonado (Córdoba). También el viernes, buscará su chance de medalla de Bronce frente a Mendoza

Básquet femenino

Las chicas perdieron su segundo partido. Su objetivo es crecer basquetbolísticamente para aumentar el nivel de juego y los Binacionales es una gran oportunidad. Las dirigidas por Diego Murua cayeron en su segundo partido con Valparaiso por 16 a 84, pero a sabiendas que estamos con un nivel inferior al resto de los equipos, lo que busca San Juan es darle roce a las chicas y crecer jugando con equipos de gran nivel en la región y de Chile. Por ello la gran oportunidad de aprender en cada Juego Binacional para torcer definitivamente nuestro nivel de juego y acompañar el crecimiento del recientemente reactivado basquetbol femenino sanjuanino. El rival de mañana será San Luis a las 11:00 hs en el Club Sportivo Bolívar, donde San Juan seguirá buscando su primer victoria en Binacionales, y no bajará los brazos, a pesar de saber que estará definiendo los puestos del 5º al 8º.

Básquet masculino

Se completó la segunda jornada del básquet masculino y San Juan sumó su segunda victoria, al derrotar a Maule por 71 a 39. Gran tarea de Fabricio Cabaña, goleador del partido con 26 puntos y 10 de Santiago Palacio, quien fue líder en rebotes junto a Facundo Bustos con 8 cada uno. San Juan fue amplio dominador y no vio peligrar en ningún momento su victoria, ya que desde el arranque se colocó 24 a 7 al cabo del primer cuarto, mientras que el primer tiempo finalizó 42 a 16. Por el mismo grupo B, Mendoza derrotó hoy a O´Higgins por 89 a 45 y de esta manera mañana desde las 9:00 hs en el Club de Pesca en Carlos Paz, sanjuaninos y mendocinos, ya clasificados a semifinales, definirán el primer lugar en la zona.

Handball femenino

Las chicas del handball aprendieron de la derrota de ayer frente a Metropolitana y se rehabilitaron hoy derrotando a O´Higgins por 26 a 17. Victoria trabajosa que les permite tener chances de meterse entre las mejores 4 selecciones de los Juegos Binacionales en Córdoba. Con sede en el Polideportivo de Alta Gracia, las chicas sanjuaninas revirtieron la situación de ayer, y dentro del grupo de la muerte, buscarán dar la sorpresa y derrotar mañana a Mendoza. El partido se disputará a las 9:00 hs en otro de los clásicos cuyanos de estos Binacionales.

Tenis femenino

Finalizó la segunda jornada para el Tenis Femenino Binacional en Córdoba 2017, con sede en Carlos Paz, y las chicas sanjuaninas cayeron frente a Metropolitana por 3 a 0. En el primer single, Josefina Vagliengo cayó con Francisca Araneda por 6/0 y 6/1, mientras que en el segundo single, Delfina Alessi cedió un doble 6/0 frente a Josefa Fernández. La derrota de las sanjuaninas estaba en los planes, ya que tenemos en cuenta que se peleaba con las primeras jugadoras del ranking chileno. En el dobles, Metropolitana con Araneda / Bianca derrotó 6/2 6/1 a las sanjuaninas Vagliengo / Alessi y cerraron la serie 3 a 0. Luego de la victoria de ayer frente a Maule, y la previsible derrota de hoy, las sanjuaninas conducidas por Juan Manuel Soria, buscarán derrotar mañana a Mendoza, como única chance de pasar a semifinales. El match entre sanjuaninas y mendocinas arranca a las 9:30 hs con el primer single.

Tenis masculino

La selección de Juan Fernández no pudo con Valparaiso, después de igualar en singles. El dobles no pudo sortear la serie cayendo por 2 a 1. La serie comenzó complicada, ya que en el primer single Martiniano Place cayó con Carlos Gallardo por un doble 6/3, correspondiente a la segunda jornada del Tenis Masculino por la Zona A, donde San Juan se medía con Valparaiso. En el segundo single de la serie, Emiliano Encina pudo derrotar al chileno Martín Gutierrez por 7/5 y 6/2 para emparejar la serie 1 a 1 y dejar la definición para la tarde. Ya en el doble, los sanjuaninos Emiliano Encina y Lucas López se medían con Carlos Gallardo y Tomas Merino (Valparaiso). San Juan peleó pero no pudo torcer el resultado y cayó en dobles por 2 a 1 parciales 4/6, 7/5 y 6/0 y de esta manera perdió en el Global 2 a 1. Mañana tocará Córdoba para cerrar la fase clasificatoria, sabiendo que no podrá meterse entre los 4 mejores y que en la próxima ronda peleará por el 5º puesto.

Vóley femenino

Las actuales campeonas Binacionales no pudieron vencer hoy a Mendoza, cayendo por 3 a 0 con parciales 25-23, 25-23 y 26-24, y lamentablemente no podrán defender la medalla dorada conseguida en la región de Maule, y mañana buscarán su primera victoria enfrentando a O´Higgins. San Juan no pudo encontrar su verdadero nivel de juego, cediendo en set corridos frente a sus clásicas rivales de la región, en un fixture y sorteo de zona que no le fue favorable, colocando a 3 de los equipos más competitivos en el mismo grupo. Mañana deberán ganarle a O´Higgins para recuperar la confianza y buscar una mejor ubicación en el cruce por el 5º puesto. El partido se disputará en el estadio del Club Sarmiento en Carlos Paz desde las 9:00 hs, para cerrar la fase clasificatoria.

Vóley masculino

El camino a recuperar el Oro Binacional sigue su marcha y San Juan cosechó su segunda victoria al hilo y ya está en semifinales. Ayer fue un 3 a 0 sobre Valparaiso y hoy frente al eterno rival, Mendoza por 3 a 1. Sin embargo las cosas no comenzaron en forma sencilla, ya que un 23 – 25 puso a Mendoza 1 a 0 en el inicio. El equipo de Roberto Alós pudo reaccionar a tiempo y con un 3 a 0 de entrada en el segundo set, recuperó el nivel que llevó hasta el 1 a 1 con un 25 a 20 con relativa facilidad. El tercer set fue el más disputado y prácticamente la llave para la victoria, ya que un 28 a 26 dejó a San Juan 2 a 1 arriba, pudiendo cerrar el partido en el cuarto set con un 25 a 22 y un 3 a 1 final. De esta manera, con la clasificación en el bolsillo, mañana cerrará la fase de clasificación enfrentando a O´Higgins desde las 11:00 hs en el Polideportivo Carlos Paz.