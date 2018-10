Necesidades. Boca ya le ganó a Cruzeiro pero fue antes de la tormenta que desató River y después complicó Gimnasia. Hoy, la Copa Libertadores es más que necesidad para Boca.

Buenos Aires, TELAM



Boca Juniors, con la ventaja de haber ganado en la ida por dos goles de diferencia, buscará hoy en Brasil asegurarse su pase a las semifinales de la Copa Libertadores de América cuando se enfrente con el local Cruzeiro, en Belo Horizonte, en el partido desquite de los cuartos de final del máximo certamen continental.



El encuentro se jugará desde las 21.45 en el estadio Mineirao, con el arbitraje del uruguayo Andrés Cunha, secundado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Mauricio Espinosa, y televisación del canal de cable Fox Sports.



Boca se impuso en el encuentro de ida, jugado el 19 de septiembre en La Bombonera, por dos a cero, con goles convertidos por Mauro Zárate y Pablo Pérez, uno en cada tiempo, por lo que le alcanzará hasta perdiendo por un gol de diferencia para clasificarse a las semifinales.



El plantel dirigido técnicamente por Guillermo Barros Schelotto viajó el miércoles por la tarde desde el Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo charter con el equipo titular casi confirmado.



Junto a la delegación de 22 futbolistas viajaron el delantero Darío Benedetto y el defensor Leonardo Jara, aunque no podrán ser de la partida por estar lesionados.



Si bien el triunfo por 2-0 conseguido en la ida es muy importante, sobre todo porque no recibió goles, Boca no deberá confiarse teniendo en cuenta que Cruzeiro se hace fuerte de local, al punto que terminó invicto en esa condición la fase de grupos.



El equipo brasileño sólo perdió un partido en el Mineirao, fue en el desquite de octavos de final frente a Flamengo de Río de Janeiro por uno a cero.



Pero el "Xeneize" también es un equipo difícil de visitante y la prueba está en que todavía no perdió en lo que va de la Copa fuera de La Bombonera. Sólo lleva una caída hasta ahora, contra Palmeiras de Brasil, por dos a cero en su estadio, durante la fase de grupos.



El conjunto brasileño está obligado a ganar por tres goles de diferencia, ya que de hacerlo por 2-0 el partido se definirá por remates desde el punto penal.



Los conducidos por Mano Menezes contarán para este trascendental choque con el regreso del mediapunta uruguayo Giorgian de Arrascaeta, un jugador muy importante dentro del esquema táctico y quien estuvo ausente en La Bombonera por estar desgarrado.



El gran objetivo de Boca este semestre, está claro, es la Copa Libertadores. Carlos Tevez, uno de los referentes del equipo, entiende esa situación y no dudó en señalar la relevancia del partido ante Cruzeiro. "Nos jugamos todo. Creo que es importante que estemos a la altura, y que podamos sacar el partido que nos propongan ellos", explicó el delantero. Con esa declaración, queda más que claro lo que se juega Boca en esta nueva excursión por Brasil.



De esta manera, el golero de 31 años que ataja en la selección boliviana ocuparía el lugar del lesionado Esteban Andrada en la lista del certamen continental. Se cierra así una imprevista baja que en Boca nadie imaginó hace apenas 10 días atrás antes del clásico y de ser eliminado de la Copa Argentina.



Copa Sudamericana

Colón de Santa Fe, urgido de una victoria, irá hoy en búsqueda del pasaje a los cuartos de final de la Copa Sudamericana de fútbol cuando reciba a Junior de Barranquilla, Colombia, en el partido revancha de la serie de octavos. El encuentro se jugará a partir de las 19.30 (Fox Sports) en el estadio Brigadier López de la capital santafesina, con el arbitraje del peruano Diego Haro.

Sin salida

Di Zeo no viaja

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 8, a cargo de la doctora Sabrina Namer, negó la salida del país a Rafael Di Zeo, Mauro Martín y otros integrantes de la barra brava de Boca que pensaban ir a Brasil.

>>Carlos Lampe es el nuevo arquero

El boliviano Carlos Lampe, guardameta de Huachipato de Chile, firmó un precontrato y sería presentado la semana que viene, según confirmó el mandatario xeneize. "El club podrá contar a partir del lunes con sus servicios. El cuerpo técnico tendrá una alternativa para los partidos que siguen", detalló en Radio La Red. Al mismo tiempo, Guillermo Barros Schelotto también hizo referencia al tema: "Conozco a Lampe, está la posibilidad pero hasta el viernes no vamos a definir nada". Obviamente, el entrenador de Boca contempla la suerte de su equipo con Cruzeiro, mañana por los cuartos de final de la Copa Libertadores.