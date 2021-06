El plantel de Boca, ya sin Carlos Tevez, comenzó esta mañana la pretemporada en el Complejo Pedro Pompilio con la presencia de sus tres incorporaciones, Nicolás Orsini, Esteban Rolón y Norberto Briasco, y la chance de sumar más refuerzos en los próximos días.



Orsini, que llegó de Lanús por 1.750.000 dólares por el 50% de su ficha, venía practicando desde el lunes con un grupo de 14 jugadores, mientras que Rolón y Briasco, provenentes de Huracán, firmaron y fueron presentados anoche en conferencia de prensa.



Por el volante Boca pagó 500.000 dólares por la cláusula de salida de su contrato con el "Globo", que vencía el 31 de diciembre de este año, y por el extremo abonó 3.500.000 dólares por el 80% de su ficha y un contrato por tres años.



La otra cara nueva del plantel fue el lateral Marcelo Weigandt, quien retornó del préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata y también estaba desde el lunes entrenado en el predio de Ezeiza.



Los jugadores que se presentaron esta mañana, a las 8, en Casa Amarilla, para realizarse estudios médicos fueron Agustín Rossi, Javier García y Ramiro García (arqueros); Marcelo Weigandt, Eros Mancuso, Marcos Rojo, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Renzo Giampaoli, Nicolás Valentini, Agustín Sandez y Valentín Barco (defensores).



Alan Varela, Cristian Medina, Jorman Campuzano, Agustín Almendra, Ezequiel Fernandez, Aaron Molinas, Diego Gonzalez, Esteban Rolón, Gonzalo Maroni y Agustín Obando (volantes): Exequiel Zevallos, Nicolas Orsini, Norberto Briasco y Luis Vázquez (delanteros).



Estuvieron ausentes el colombiano Sebastián Villa y el peruano Carlos Zambrano, El delantero llego esta mañana y tenía permiso, mientras que el defensor tuvo problemas con su vuelo desde Lima y se lo espera para mañana.



Tampoco estuvieron Edwin Cardona y Frank Fabra porque integran la Selección colombiana que juega la Copa América de Brasil.



Los que sí estuvieron fueron Julio Buffarini, Emmanuel Mas, Leonardo Jara y Nicolás Capaldo. Los tres primeros tienen vínculo con el club hasta el 30 del corriente, fueron informados que no continuarán y pidieron autorización al cuerpo técnico para estar hoy.



En cuanto a Capaldo, todavía no firmó contrato con el Salzburgo de Austría -lo haría la semana que viene- y su presencia fue para despedirse de sus compañeros, ya que mañana parte a Europa para integrarse a la Selección Sub 23 que dirige Fernando Batista y que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio. El volante fue transferido en 5.500.000 dólares por el total de su pase y firmará un contrato por tres años.



En este semestre ya se fueron de Boca el ídolo Carlos Tevez, Esteban Andrada, Ramón Ábila, Mauro Zárate, Franco Soldano y los mencionados Mas, Jara, Buffarini y Capaldo.



Tevez comunicó el 4 de junio su salida del club en conferencia de prensa, se encuentra de vacaciones en Miami y no se sabe si seguirá en actividad.



Los primeros tres días los futbolistas se realizarán estudios médicos y el próximo lunes empezará la parte fuerte del trabajo en doble turno: por la mañana en Ezeiza, luego descansarán y almorzarán en una burbuja sanitaria montada en un hotel del barrio porteño de Monserrat y por la tarde practicarán en el Complejo Predio Pompilio.



Durante la preparación están programados cuatro amistosos, dos en Ezeiza y otros dos en el Estadio Único-Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.



En el rubro refuerzos, la secretaría de fútbol quiere concretar la semana próxima tres incorporaciones, ya que el objetivo es sumar ocho o nueve futbolistas.



Más allá de que hay diferencias económicas, se insistirá por Franco Di Santo, por el cual se ofreció 2.500.000 dólares y se tratará de mejorar su sueldo, ya que lo gana el centrodelantero en San Lorenzo es superior a lo que le pagaría la dirigencia "Xeneize".



Anoche hubo un primer contacto con allegados a Nicolás Gaitán, de 33 años, formado en Boca y jugador de primera división de 2008 al 2010, quien quedo libre del libre del Sporting Braga.



También se espera al lateral derecho peruano Luis Advincula -exNewell´s-, ya que si el Rayo Vallecano no asciende a la primera división de España tiene todo cerrado para ser el cuarto refuerzo.



En cuanto a la concreción de un "9" de jerarquía, los apuntados siguen siendo los colombianos Miguel Borja y Roger Martínez, el primero está jugando la Copa América y el segundo se encuentra en el América de México.



También se insistirá en un marcador de punta por izquierda y el que más interesa es Elias Gómez de Argentinos Juniors.



El debut oficial de Boca en el próximo semestre será ante Atlético Mineiro de Brasil, el martes 13 de julio, en La Bombonera, encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021.