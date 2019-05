Carlos Tevez dispara al arco mientras Matías Romero intenta impedir que el tiro termine en gol. Al final Argentinos y Boca finalizaron en cero en La Paternal y dejaron la definición para el partido de vuelta.



Buenos Aires, Télam

Boca Juniors se llevó ayer un valioso empate sin goles de visitante ante Argentinos, por la semifinal de ida de la Copa de la Superliga, ya que para la revancha del próximo domingo en la Bombonera los de La Paternal llegarán más desgastados porque 3 días antes deberán jugar con Tolima por la Sudamericana.

Y Boca volvió a jugar "a no perder" en La Paternal, tal como había reconocido su entrenador, Gustavo Alfaro, que lo había hecho en el juego de ida con Vélez por los cuartos de final.

Sin embargo y a diferencia de ese encuentro, por algunas contras que generó hasta se pudo ir ganancioso de La Paternal, pero su falta de eficacia le provocó su tercer 0 a 0 consecutivo en esta Copa de la Superliga.

El primer tiempo fue el de menor calidad, ya que el orden de Argentinos fue demasiado para un Boca inconexo y carente de fútbol. Por eso lo mejor, lo más emotivo, se vio en la segunda etapa, aunque los errores tuvieron más que ver con las falencias del discreto árbitro que es Vigliano.

Un error a los 3" del segundo tiempo del línea Uziga casi le permite a Boca ponerse en ventaja cuando Pavón estaba claramente adelantado por dos metros, pero terminó salvando el arquero Chaves, algo que se repitió a los 34 con Villa como protagonista tras una buena buena habilitación de Tevez.

Y sobre los 40" el que malogró otra gran oportunidad de cara al arco fue Benedetto.

Si Boca tuviera al "Pipa" y a Pavón con rendimientos de los "viejos buenos tiempos", otra hubiese sido la historia.

Volvió a jugar "a no perder" y logró lo que buscaba. La revancha, el domingo en la Bombonera.

GUSTAVO ALFARO

"Hemos perdido la eficacia goleadora"



El técnico de Boca, Gustavo Alfaro, lamentó que Boca falló en la zona de definición diciendo en la conferencia de prensa postpartido que "el empate me deja sabor a poco. Me da la sensación de que teníamos que haber metido un gol. Para ganar hay que convertir. Pero también es cierto que hay detalles, circunstancias. En el único en el que no generamos situaciones fue en el primer partido con Vélez. Lo ideal es mantener el cero y tener eficacia. Hemos perdido la eficacia goleadora. La solidez la tuvimos", agregó.

Iguales. Spinelli lucha por la pelota frente a López. Fue un partido movido pero sin goles. Alfaro se lamentó por la ineficacia de su equipo.

Para el técnico, Boca controló a Argentinos. "Si no era por la vía de la pelota parada, no había manera de que nos pudieran doblegar. Hablamos de tener mucha agresividad en defensa. Y con el ingreso de Mauro (Zárate) teníamos el partido abierto para liquidarlo. Los espacios estaban. Eso sin descuidarnos atrás. Contamos con muchos contragolpes".