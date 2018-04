Oportunidad. Ábila tendrá una chance en el ataque de Boca que hoy jugará por Copa Libertadores.

Buenos Aires, TÉLAM



Boca Juniors, el club sudamericano con más títulos internacionales, debutará hoy como local en el Grupo H de la Copa Libertadores de América ante Junior, de Colombia, equipo que tiene como figura al ex delantero de River Plate, Teófilo Gutiérrez. El encuentro válido por la segunda fecha tendrá como escenario "La Bombonera" y será este miércoles a las 21.45, con arbitraje del paraguayo Ulises Mereles y transmisión del canal Fox Sports.



Luego del empate (0-0) ante Alianza Lima, en Perú el pasado 1 de marzo, el líder de la Superliga Argentina tendrá su presentación en casa en la edición 2018 del certamen más importante de Sudamérica que conquistó seis veces en sus 113 años de historia.



A un año y ocho meses de la fatídica noche que terminó en la eliminación en cuartos de final ante Independiente del Valle, de Ecuador, el hincha "xeneize" volverá a protagonizar una noche de Copa Libertadores, la obsesión del "Mundo Boca".



Tras la agónica victoria del domingo sobre Talleres de Córdoba (2-1), el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto dio un nuevo e importante paso para la conquista del título local pero el deseo de todos es la estrella continental que se ganó por última vez en 2007.



El segundo escollo en ese largo camino hacia la ansiada séptima será Junior, de Colombia, que necesita recuperarse luego del golpe que significó la derrota por 3-0, como local, ante Palmeiras, de Brasil, líder de la zona.



La figura emblemática del equipo de Barranquilla es el delantero Teófilo Gutiérrez, quien no pasará desapercibido en La Bombonera por su pasado e identificación riverplatense y por los provocadores mensajes que publicó en sus redes sociales durante la previa.



"Teo", quien a los 32 años volvió al club de sus orígenes, estuvo en el plantel "millonario" que eliminó a Boca de la Copa Sudamericana 2014 y de la Copa Libertadores 2015 (no jugó la vuelta por suspensión) pero también fue expulsado dos veces en el recinto de La Ribera: en 2011 con la camiseta de Racing Club y en su última visita en 2016 con la de Rosario Central.



El duelo ante los colombianos es de suma importancia para Boca ya que necesita revalidar el punto obtenido como visitante ante Alianza Lima.

Los sanjuaninos festejaron el "cumple"

Ayer fue el cumpleaños 113 de Boca Juniors y, al igual que en todo el país, los hinchas xeneizes de San Juan lo festejaron. Un grupo de ellos (foto) se juntó en la Plaza 25 de Mayo y cantaron por más de una hora.

Angelici inicia un sumario



Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, se mostró molesto con la visita poco amistosa de varios de los integrantes de la barra brava al predio de Casa Amarilla, para apretar a los futbolistas del plantel profesional en la previa del partido contra Talleres de Córdoba y aseguró que abrirá "un sumario administrativo" en el club.



"No es algo que me guste, ni vamos a poner excusas. Acabo de llegar esta mañana del exterior y estaba enterado de lo que pasó. Lo primero que hice cuando me enteré fue abrir un sumario administrativo para aclarar el tema. Si bien no deja de sorprender, no nos gusta ni queremos aceptar que las cosas sean de esta manera", dijo Angelici.