Jerarquía pura. Mauro Zárate definió de gran forma en lo que resultó el segundo gol de Boca ante Libertad. El delantero le brindó un plus al xeneize en su debut en la Copa.

La expectativa que generó el plantel que conformó Boca para soñar con el deseo de la séptima Copa Libertadores tuvo anoche en la Bombonera su primer guiño al conseguir una importante ventaja (2-0) ante Libertad, de Paraguay, en la ida de los octavos de final. El resultado lo deja muy bien parado al club argentino de cara a la revancha del 30 de agosto.



Con la presencia de Esteban Andrada en el arco y Mauro Zárate en el ataque, el Xeneize salió a presionar al combinado guaraní desde los primeros movimientos. Cuando la preocupación comenzaba a reinar en el cuerpo técnico por un molestia muscular de Wilmar Barrios, Wanchope Ábila capturó una pelota sucia dentro del área y fusiló a Rodrigo Muñoz. El grito de euforia que dejó el 1 a 0 no dio lugar a los reclamos de los defensores por una presunta mano de Paolo Goltz en la jugada previa, y el estado físico del colombiano pasó rápidamente al olvido. Antes de llegar a la media hora un remate de larga distancia de Edwin Cardona complicó al arquero. Unos instantes previos al descanso, Zárate impuso el brillo de su figura con una obra maestra. La construcción de la pared con Wanchope Ábila, las gambetas cortas y la exquisita definición conformaron la gesta del golazo con el que Mauro Zárate dejó su carta de presentación en la Bombonera.



En el complemento Ábila volvió a tener otra oportunidad para transformar la victoria en goleada. Otro envío de Cardona en una pelota parada encontró a Wanhope sin marcas en el borde del área chica, pero la desviada resolución del atacante concluyó la acción por arriba del travesaño. A través de su buena pegada, Cardona se adueñó de todos los balones detenidos y exigió a Muñoz para amenazar con la llegada de otra conquista. Otro recurso para llegar al tercero fue la individualidad de Pablo Pérez, quien improvisó una magnífica maniobra para sacarse a dos hombres de encima y habilitar a Cristian Pavón. En el mano a mano el cordobés tuvo innumerables opciones para festejar, pero eligió la incorrecta y Muñoz evitó una nueva caída paraguaya. El único aspecto negativo de Boca fue la falta de contundencia. De todos modos, la diferencia entre los intérpretes y la valla invicta deja al Xeneize como principal candidato a quedarse con la serie en Paraguay.





Chila, ácido



"Todo es corrupción". Eso escribió José Luis Chilavert en Twitter después de que Ábila marcara el 1-0. Fue por una mano que el árbitro no vio, previa a la apertura del marcador. "Gente de Fox, Diego Latorre y Mariano Closs, no tapen el robo del gol de Boca contra Libertad, mano clarísima de Paolo Goltz", afirmó.

Angelici no se prendió



El presidente de Boca, Daniel Angelici (foto), decidió ponerle paños fríos a las declaraciones del técnico de Independiente, Ariel Holan, quien chicaneó al xeneize por la cantidad de títulos internacionales. "Felicito a la gente de Independiente porque es un club argentino que ganó una copa internacional y llegó a 18 igual que Boca", sostuvo el presidente xeneize, al ser consultado por lo que había declarado en horas de la mañana Holan. Y continuó: "Nosotros tenemos que preocuparnos cada uno por nuestro propio club para que mejoren. Es lindo ganar copas internacionales, valen todas uno".



Por otro lado, el Tano se refirió al polémico fallo del Tribunal de Apelaciones de la AFA que le devolvió tres puntos a Newell"s y que derivó en la salida de AFA de Nicolás Russo, presidente de Lanús. "Pedí el expediente. Me gusta leer antes de hablar. En principio, estoy tan caliente como Russo porque nosotros fuimos por un cambio. Pero no me gustaría opinar en el fondo de la cuestión sin poder leer los argumentos, así que pedí el expediente en AFA y se comprometieron a acercármelo".