Primero. Ramón Ábila apareció donde duele. Amanecía el partido y el fondo de Unión sólo atinó a ver a Wanchope elevarse y elegir dónde meter el cabezazo para abrir la cuenta en La Bombonera. Boca fue más que Unión y es líder.

Boca Juniors venció por 2 a 0 a Unión de Santa Fe y quedó de manera transitoria como único puntero, en un encuentro jugado en La Bombonera por la fecha 14 de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

El delantero Ramón "Wanchope" Ábila abrió el marcador a los 2 minutos de la primera etapa, mientras que a los 10 del segundo tiempo aumentó la diferencia el mediocampista Alexis Mac Allister.

A raíz de la victoria, el "Xeneize" se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones con 28 unidades; Argentinos Juniors (25) lo podrá alcanzar en caso de que hoy se imponga a Newell"s Old Boys.

En tanto, el "Tatengue" quedó con 16 puntos y en el decimoséptimo lugar.

En la primera parte Boca tuvo las mejores situaciones y dominó ampliamente el trámite. Y ese dominio inicial se vio reflejado en un furioso comienzo que terminó en ventaja. El hecho de ponerse en ventaja a los tres minutos con un certero y potente cabezazo de Ramón "Wanchope" Ábila, tras un córner ejecutado por Mac Allister, le facilitó las cosas al equipo conducido por el entrenador Gustavo Alfaro.

El buen desempeño de Emanuel "Bebelo" Reynoso con Alexis Mac Allister y la movilidad de Eduardo "Toto" Salvio, ayudados por el flojo desempeño defensivo de la visita, hizo que Boca creara varias situaciones para intentar aumentar la ventaja.

Boca lo jugó con mucha soltura. Enfrente tuvo un rival que no sólo no creó situaciones de peligro sino que ni siquiera pudo insinuar algo. Absolutamente todo fue del local. El fútbol tiene algunas cuestiones que no responden a la lógica: ante Unión mostró una versión muy superior a la que expuso ante Arsenal hace tres semanas (5-1), pero convirtió mucho menos. Infinidades de aproximaciones, posesión de pelota y una actitud que estuvo muy por encima de los hombres de Leonardo Madelón. El conjunto santafesino llegó una sola vez con peligro a través del lateral izquierdo Federico Milo, que remató en buena posición y detuvo muy bien el arquero Esteban Andrada.

En una de las mejores actuaciones de este semestre, Boca tuvo momentos de buen juego, algo que siempre estuvo en el debe del equipo de Gustavo Alfaro, más allá de afrontar a un rival de muy bajo nivel y en la peor versión de las últimas temporadas.

Los mejores momentos de Boca, que tuvo en Salvio y Mac Allister sus más destacados valores, fueron al comienzo y en gran parte del segundo tiempo, en donde de haber tenido mayor precisión hubiese ganado por un marcador abultado.

Boca se impuso y es puntero. La próxima fecha será frente a Argentinos, el equipo que puede igualarlo en la tabla y con el que protagonizarán un duelo atractivo

LAS CLAVES

Solidez

Más allá de la sorpresa inicial del gol de Ábila, Boca siempre tuvo todo controlado sobre Unión, manejando el partido con absoluta claridad para terminar ganándolo en todos los sectores.

Contundencia

Boca fue más en todos los sectores de la cancha y pudo haber resuelto por más goles el partido pero no acertó en la definición frente al arco Tatengue. Un llamado de atención a futuro.

Limitado

Unión no es el de antes y el recambio respecto de campañas anteriores le han hecho perder solidez, juego y presencia. Lo sufrió en La Bombonera dejando una imagen más que limitada.

Boca suma. Alexis Mac Allister se anotó en la lista de los goleadores ayer ante Santa Fe. El Xeneize se hizo fuerte en la Bombonera, quedó puntero y sus hinchas se ilusionan con el equipo. Vehemente.

El Tano volvió y habló sobre su continuidad

El italiano Daniele De Rossi volvió a jugar con la camiseta de Boca después de 84 días y le salió todo bien. Su última presentación había sido el 1 de septiembre, en el 0-0 ante River por la Superliga, y tras ingresar a los 20 minutos del segundo tiempo por Alexis Mac Allister se retiró conforme.

"Siempre confié en volver. Trabajé fuerte. Me lastimé porque tuvimos una partido muy importante, como Boca-River, y quería jugar. Adelanté el proceso de mi cura, de mi lesión. Y me lastimé otra vez. Esto te pasa si tienes 12 años, 20 años. La paciencia no se compra en el supermercado. Yo quiero jugar, ayudar a mis compañeros y cometí un error. Ya está. Ahora miramos hacia adelante", aseguró.

Y habló sobre su posible continuidad. "Quiero saber cómo estoy físicamente . Ahora me parece que estoy muy bien, hace un mes me parecía muy mal. Si estoy bien, este lugar me encanta. Me encanta jugar en esta cancha, con estos compañeros. No estoy pensando en ir a otro lado, a otro equipo. Me encanta vestir esta camiseta", apuntó.