Luego de la derrota la fecha pasada ante Estudiantes, que le puso fin a una racha increíble de más de 600 días como puntero del torneo doméstico, Boca otra vez jugará por la Superliga de visitante: desde las 20 horas (arbitra Germán Delfino y será televisado por TNT Sports), se medirá en el Ducó contra Huracán.



El choque tendrá a una formación xeneize alternativa teniendo para destacar el regreso en la zona de volantes de Fernando Gago, quien incluso en la pretemporada llegó a pensar en el retiro de la actividad profesional.



Guillermo Barros Schelotto, quien ayer se confirmó que no podrá dirigir a su equipo en la cancha en el próximo encuentro por Copa Libertadores, tiene en mente justamente la revancha en la semana ante Libertad, en Paraguay.



El 2-0 para su equipo en la ida por octavos de final no lo confía y es por eso que decidió darle descanso a algunos habituales titulares.



El estado del campo de juego del estadio del Globo será uno de los focos de atención en el cierre de la jornada. Su pésima condición en el choque por la primera fecha ante River generó mucho polémica e incluso una multa por parte de la Superliga, que el club de Parque Patricios decidió por ahora no pagar.



El equipo de Gustavo Alfaro todavía no pudo ganar en el torneo, luego del 0-0 ante el Millonario de Marcelo Gallardo y la caída 2-1 visitando a Aldosivi en Mar del Plata.

>>El resto

La jornada dominical se abrirá desde las 11 horas con el cruce en el José Amalfitani entre Vélez y Banfield. En Liniers, el árbitro será Darío Herrera e irá televisado por TNT Sports.



Mientras que a partir de las 15.30, en cancha de Lanús, el Granate será anfitrión de Aldosivi con el arbitraje de Pablo Díaz (Fox Sports Premium). A su vez, en Arroyito el equipo de Edgardo Bauza (foto), Rosario Central buscará seguir como líder recibiendo a San Martín de Tucumán (17.45 por TNT Sports).