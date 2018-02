Su as. Carlos Tevez, autor del gol en el clásico la fecha pasada ante San Lorenzo, será titular en la Bombonera.

Boca, sólido líder de la Superliga, aunque con rendimientos que no siempre convencen, recibirá mañana a Temperley (19.15 por TNT Sports), serio candidato a perder la categoría, en el partido saliente de los cuatro que darán continuidad a la fecha 15.



Boca tiene 34 puntos, y en el reinicio del campeonato luego del receso de fin de año logró un triunfo ante Colón de Santa Fe (2-0) y un empate en el clásico frente a San Lorenzo (1-1), con rendimientos que no fueron los del año pasado, quizá porque aún Carlos Tevez no encontró su posición más conveniente en la cancha, en su regreso al club luego de su aventura por el fútbol de China.



Temperley, con apenas 12 puntos, y un promedio de 1,055, que hoy lo haría bajar a la B Nacional, reanudó el año con dos derrotas, ante Atlético Tucumán (3-0) y Talleres de Córdoba (1-0).



El "Gasolero" es gran candidato a perder la categoría, aunque su entrenador Gastón Esmerado no se da por vencido y anticipó que irá a La Boca con la misión de rescatar al menos un punto.



En Boca, el DT Guillermo Barros Schelotto hará un cambio, ya que saldrá el lesionado Pablo Pérez e ingresará en su lugar el cuestionado Walter Bou.



El partido dependerá lógicamente de lo que haga Boca, ya que por la mayor categoría de sus jugadores, si están en un buen día Tevez, el colombiano Cardona y el cordobés Cristian Pavón, sumado al empuje del uruguayo Nahitan Nández, no debería tener problemas para superar a Temperley.

Prob. San Martin - Boca





River, con el debut del delantero Lucas Pratto como titular y una duda en el mediocampo, visitará hoy a Lanús (21.30 por Fox Sports Premium) por la 15ta fecha de la Superliga.



En el equipo dirigido por Marcelo Gallardo hará su presentación como titular el delantero Lucas Pratto, uno de los refuerzos más caros en la historia de River, que tuvo algunos minutos en los últimos dos partidos (0-1 ante Huracán y 2-0 contra Olimpo de Bahía Blanca) pero no convirtió.



El "Oso" Pratto, de 29 años, ya se encuentra bien físicamente y ocupará el lugar del colombiano Rafael Santos Borré en la dupla de ataque con Ignacio Scocco, autor de los dos goles contra Olimpo.

De movida. Por primera vez, Lucas Pratto será titular en River. El Oso hará dupla en la ofensiva con Ignacio Scocco.

En el mediocampo Gallardo presenta algunas dudas, ya que Ignacio Fernández viene bajo de nivel futbolístico y podría ser reemplazado por el uruguayo Camilo Mayada.



En Lanús, que viene de ser goleado por Godoy Cruz de Mendoza (4-1) en un encuentro pendiente, el entrenador Ezequiel Carboni (reemplazó a Jorge Almirón en la fecha 12) realizará tres modificaciones en su alineación titular: Iván Marcone ocupará el lugar de Tomás Belmonte, Román Martínez por Marcelino Moreno y Germán Denis por Bruno Vides.



River marcha decimoséptimo en la Superliga con 18 puntos y una diferencia de 16 respecto del líder y vigente campeón, Boca Juniors. Lanús, por su parte, suma 15 puntos y está 22do en la tabla.





No come vidrio



El entrenador de Temperley, Gastón Esmerado, fue claro sobre las diferencias que existen entre ambos equipos. "Sabemos que no podemos salir a jugarle a Boca de igual a igual, sería suicida. Ellos poseen otros recursos, así que intentaremos neutralizarlos", puntualizó el DT del Gasolero.



De relevo



Uno de los refuerzos que más expectativa generó en este marcado de pases para River, el volante Bruno Zuculini. El futbolista, de 24 años, tuvo un proceso de acondicionamiento en lo físico y futbolístico. Viene de una larga inactividad tras jugar poco en su anterior club, Hellas Verona de Italia.

Juegan los cordobeses



Talleres de Córdoba, que marcha tercero en la Superliga a siete puntos del líder Boca, recibirá hoy a Banfield (17 horas, por TNT Sports), que jugará con suplentes porque le dio prioridad a su participación en la fase 2 de la Copa Libertadores, en un partido válido por la 15ta fecha.



El equipo conducido por Frank Kudelka haría un solo cambio respecto del triunfo ante Temperley: el "Tanque" Santiago Silva por el suspendido Junior Arias.



Banfield presentará un equipo alternativo ya que guardará a sus principales figuras para los partidos de Copa.



Mientras que el otro choque de la jornada será con Godoy Cruz, de muy buena campaña, que recibirá a Belgrano (17, por Fox Sports Premium), que repuntó y se instaló también en los puestos de arriba, oponiendo a dos equipos que sueñan con clasificarse para la Copa Libertadores de 2019. El "Tomba" mendocino tiene 24 puntos, 10 menos que el líder Boca (34). A su vez, el Pirata se ubica tiene los mismos puntos, aunque un escalón por debajo debido a su menor diferencia de gol.