Parejos. Diogo Barbosa y Edwin Cardona luchan por la posesión de la pelota. En un partido luchado y con imprecisiones, Palmeiras y Boca quedaron iguales.

No merecía perder. Boca había hecho las cosas bien para traerse un punto desde Brasil ante Palmeiras. Pero a los 45" del complemento el local marcó un gol que parecía decisivo. Y no lo fue porque el Xeneize se fue con todo por el empate y lo logró en tiempo de descuento cuando Tevez la mandó al fondo del arco rival. Al final fue igualdad 1-1 por el Grupo H y las posiciones son las mismas, ahora esperando el mismo choque pero en La Bombonera.



El primer tiempo salió intenso por lo luchado, aunque estuvo plagado de imprecisiones. Eso llevó a que ambos no contaran con situaciones propicias para anotar. Sólo una aproximación a fondo por bando fueron las pinceladas de emoción que le dieron al anémico primer tiempo.



Boca tuvo una chance sobre los 6" de juego, cuando Abila no pudo conectar un centro que llegó rasante desde la derecha.



Y Palmeiras se aproximó recién cuando caía el telón de la etapa, con un tiro cruzado de Lucas Lima (el más capaz e inteligente en el local) que Rossi dejó que pasara cerca de uno de los palos.

Boca y Palmeiras volverán a enfrentarse, pero en La Bombonera, el 25 de abril.



Hasta ahí, con el primer tiempo ya finalizado, Boca había sacado una pequeña ventaja en los merecimientos porque fue más atrevido que su adversario. El dueño de casa, en cambio, fue timorato y con ineficacia a la hora de buscar variantes en ataque.



En el primer cuarto de hora del complemento el panorama siguió siendo el mismo. Ninguno pudo llegar a fondo. En Boca, Cardona empezó a mostrar su cansancio y ya no estuvo tan abastecido Pavón, pese a que había sido bien controlado.



Pero a los 25" el Mellizo Barros Schelotto mandó a la cancha a Tevez en reemplazo de Cardona y Boca reanimó su ataque.



El equipo argentino seguía mostrándose más animado que Palmeiras, pese a que la gente empezó a cumplir con su papel y alentó ruidosamente al Verde.



El cansancio se hizo sentir y muchos bajaron su rendimiento pero extrañamente fueron los minutos más emotivos. Es que en ese lapso se dieron las mejores jugadas y hasta los dos goles.



Antes, a los 38", una notable apilada de Keno por izquierda casi termina en el gol del local. Es que el delantero dejó a tres jugadores de Boca en el camino y su centro no fue aprovechado por Moisés que buscó una media vuelta fallida. Y Boca llegó un par de minutos después con un ataque a fondo de Pavón que un defensor sacó con el pecho al corner. Y a los 44" llegó el primer grito de gol, el del local. Nació en una pifia de Jara. Interceptó Guerra, quien metió un espectacular pase de revés a la entrada de Keno, que la empujó al gol.



Y sólo un minuto después, falló un defensor local, Pavón tiró el centro y Tevez clavó el empate.