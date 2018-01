El segundo. El uruguayo Nandez festeja con sus compañeros el segundo gol de Boca. El equipo del Mellizo Barros Schelotto le ganó bien al Sabalero santafesino y se distanció aún más en la punta de la Superliga del fútbol argentino.

Boca Juniors, que se reforzó mucho y bien para encarar una temporada plagada de obligaciones, dio muestras que en el plano local está cada vez más firme. Le ganó 2-0 a Colón de Santa Fe y con eso le sacó una luz de diferencia a su inmediato escolta -San Lorenzo- de seis puntos. Y justamente lo tendrá como rival en la próxima fecha.



El primer tiempo se dividió claramente en dos momentos. Esto en cuanto a la posesión de la pelota, porque en lo que se refiere a las oportunidades de gol Boca siempre fue más. Todo el plan de juego programado por Domínguez para su equipo se le tiene que haber venido abajo mucho antes de lo pensado. Es que Boca se puso en ventaja a los dos minutos tras una gran habilitación de taco de Bou para Pavón y la corrida de este para superar al arquero ecuatoriano.



Boca se afianzó en su juego. Colón tardó en reaccionar tras el golpe. Entonces en los minutos que vinieron, el equipo del Mellizo Barros Schelotto estuvo más cerca del segundo que Colón del empate. A los 20" y luego de una notable jugada colectiva que incluyó dos tacos, Tevez elevó el tiro decisivo.



Pero la visita empezó a afirmarse y no sólo equilibró el juego sino que dominó el panorama desde los 25 minutos.



Dos chances desperdiciadas por el uruguayo Vera más un cabezazo de Guanca que no llevó mucho peligro al arco de Rossi fueron las aproximaciones del visitante. Boca, que le había levantado el pie al acelerador a sus ataques, contraatacó y tuvo el segundo en los pies de Pavón, pero al arquero rival le ahogó el grito de gol.



El Xeneize se fue al descanso del entretiempo con la tranquilidad de haber jugado bien, de controlar los tiempos del partido y, especialmente, de estar ganando.



En el complemento, de entrada, el técnico visitante Domínguez realizó un par de cambios ofensivos, ya que mandó a la cancha a Mariano González y Leguizamón, dos jugadores con características de ataque permanente.



Boca, más replegado que cuando se fue al descanso, ayudó para que el partido se hiciera más pensado y a la vez luchado. Colón trató de buscar frontalmente pero se mostró limitado y, a medida que fueron pasando los minutos, se diluyó sólo en intenciones.



No había pasado nada notorio hasta que a los 19 minutos llegó el segundo gol de Boca. Le metieron un pase en diagonal al vacío a Tevez y cuando éste trataba de recibir lo tumbaron. El árbitro dio bien la ley de ventaja y Nandez, que entraba a la carrera, le hizo un sombrero al grandote arquero de Colón. La Bombonera deliraba porque el partido casi que se definía en ese momento.



Lo que quedó no dejó mucho para recordar. El dominio estratégico de Boca estaba claro. La entrega de Colón también. Pero el 2-0 no sufriría cambios.

LA BOMBONERA, COLMADA

Los lesionados y Bianchi viendo a Boca

Se sabe que cuando Boca es local en su cancha, la Bombonera, sus hinchas no dejan prácticamente ningún espacio vacío. Anoche, en el reinicio de la Superliga del fútbol argentino, no fue la excepción. Al contrario, la noche tuvo presencias notorias. Por ejemplo, los lesionados Darío Benedetto y Pablo Pérez, ambos en plena etapa de recuperación, estuvieron acompañando al plantel.



Otro de los que aprovechó para ver el partido fue Carlos Bianchi, el técnico más ganador en la historia de Boca, que hace tiempo de ha retirado de la profesión. Claro, el partido era especial para él, porque el técnico de Colón es Eduardo Domínguez, su yerno.



Por otro lado, Olimpia de Paraguay derrotó ante noche a Montevideo Wanderers de Uruguay por 2-0 y lo eliminó en la primera ronda para la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras empatar sin goles en la ida. Camacho (11"ST) y Giménez (43"ST) marcaron los goles del partido jugado en el estadio Defensores del Chaco y arbitrado por el argentino Rapallini. Olimpia enfrentará en la segunda instancia a Junior de Barranquilla y el vencedor irá ante Carabobo de Venezuela o Guaraní de Paraguay en busca de la única plaza disponible para el Grupo 8 con Boca, Palmeiras de Brasil y Alianza Lima de Perú.