Poder de gol 1. Mauro Zárate hará dupla ofensiva hoy con Carlos Tévez. El Mellizo Barros Schellotto, pretende darles minutos en cancha.

Con cinco partidos continuará la primera fecha de la Superliga 2018-19, que comenzó anteayer con la victoria de Vélez (2-0) sobre Newell"s. La jornada dominical contará con un aditamento especial Boca y River jugarán en Capital Federal. Los Xeneizes abrirán el fuego recibiendo a las 11 a Talleres de Córdoba, en La Bombonera, con el arbitraje de Facundo Tello; y los Millonarios visitarán a Huracán, en el partido que cerrará la quintina, desde las 20:00. En el partido que se disputará en el Tomas Ducco impartirá justicia Patricio Loustau.



Los otros tres partidos que se jugarán hoy, con sus respectivos árbitros, son: Godoy Cruz vs. Estudiantes (13:15 televisa Fox Sports), Jorge Baliño; Lanús vs. Defensa y Justicia (15:30 / TNT Sports), Fernando Rapallini y Rosario Central vs. Banfield (17:45 / TNT Sports), Diego Abal.



BOCA CAMBIA

Tres variantes y cambio de esquema meterá Guillermo Barros Schelotto de cara al comienzo de la Superliga. Al equipo ingresarán Nahitan Nández, Carlos Izquierdoz y Carlos Tévez y pasará a jugar con tres volantes en el medio para un 4-3-3. Andrada, que ya había reemplazado a Agustín Rossi en la Libertadores, seguirá en el arco mientras que Izquierdoz (ingresa por Goltz) hará su estreno en la defensa, el uruguayo Nández ingresará para buscar más equilibrio en el medio por Cardona y Tévez entrará como centrodelantero por Wanchope Ábila.



Por el lado de Talleres, su entrenador Juan Pablo Vojvoda ha armado un equipo que tratará de dejar la menor cantidad de espacios posibles para recuperar la pelota y tratar de herir de contragolpe.



Poder de gol 2. Lucas Pratto junto a Ignacio Scocco, compondrán la dupla de arietes que tendrá River, hoy en Parque Patricios.

RIVER, CASI IGUAL

Una sola variante, con respecto al equipo que jugó ante Racing por la Copa Libertadores, ensayará Marcelo Gallardo en la escuadra "millonaria". Ingresará en la zaga Maidana (en lugar de Martínez Quarta), el joven zaguero será suplente y el hombre de mayor oficio que reemplaza a Lollo (suspendido) cubrirá el fondo junto a Pinola.



Al no tener partido entresemana el entrenador decidió poner toda la carne al asador, jugando con cuatro volantes y dos puntas, Lucas Pratto e Ignacio Scocco.



En Huracán, Gustavo Alfaro mantendrá el equipo que ha venido jugando los amistosos. En el "Globo" hay gran expectativa por ver que le aportará el delantero mendocino Lucas Gamba, quien llegó de Unión de Santa Fe donde se destacó convirtiendo varios goles.