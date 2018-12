Peligro de gol. Ramón Ábila es el goleador de Boca en la Copa Libertadores al marcar cinco tantos, uno de ellos en la final de ida en la Bombonera.

A un día de disputarse la final decisiva por la Copa Libertadores 2018, en el atípico escenario del Santiago Bernabeu en Madrid, España, Boca y River todavía no confirmaron sus once iniciales. Teniendo en cuenta lo que se juegan ambos, resulta "lógico" que cuiden las cartas hasta último momento tanto Guillermo Barros Schelotto como Marcelo Gallardo.



Del lado Xeneize, el Mellizo apuntó en conferencia de prensa que no dará el equipo "hasta el domingo", día del partido, pero ayer en el ensayo volvió a probar con el doble 9 de Ramón Ábila y Darío Benedetto. "Pueden especular con cualquier nombre pero el equipo lo voy a tener yo solo", apuntó ayer.



Ayer volvió a probar, como el jueves, con la dupla Ábila-Benedetto en el ataque. También estuvo entre los titulares Christian Pavón, ya recuperado del desgarro que le había impedido participar en la frustrada final del sábado 24 de noviembre. Así, una probable formación sería: Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Magallán y Olaza; Nández, Barrios y Pablo Pérez; Pavón, Ábila y Benedetto.

El campeón de la Libertadores clasificará al Mundial de Clubes en Emiratos Arabes.



Igualmente hoy será el momento del último entrenamiento previo al encuentro, donde el DT seguramente hará el trabajo clave de pelota detenida.



En tanto, del lado del Millonario Marcelo Gallardo, realizó trabajos tácticos y futbolísticos a puertas cerradas en el predio de Real Madrid y mantiene la duda entre Ignacio Fernández y Lucas Martínez Quarta. El probable para mañana sería: Armani; Montiel, Maidana, Pinola y Casco; Pérez y Ponzio; Fernández o Martínez Quarta, Palacios y Martínez; Pratto.

Alternativa. Ignacio Fernández es una opción que maneja River en la zona de volantes.

En caso de jugar el defensor, tal como sucedió en la Bombonera en el partido de ida, el Pity Martínez iría a jugar de punta junto a Pratto y el equipo pasaría a defender con tres zagueros y los laterales sumados a la mitad de la cancha.



De todos modos, el trabajo de hoy con pelota parada podría definir los 11 que no van a ser oficiales hasta algunas horas antes del encuentro.

Último recurso: apelar al TAS

Boca presentó ayer ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS/foto) un recurso para solicitar que el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, que se suspendió el sábado 24 de noviembre por las agresiones al micro que trasladaba a su plantel, se le dé por perdido a River. La Cámara de Apelaciones de la Conmebol desestimó el jueves el recurso de apelación presentado por Boca. El Xeneize pidió en su recurso al TAS que se aplique el mismo criterio que en el choque entre River y Boca de la Copa Libertadores de 2015, cuando River se clasificó para cuartos de final tras la descalificación de Boca.