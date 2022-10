Boca alcanzó la cima del campeonato de la Liga Profesional tras vencer sobre el final a Vélez en la Bombonera por 1 a 0 con un gol señalado sobre el final por el juvenil Gonzalo Morales, en un encuentro de la jornada de cierre de la 22da. fecha del certamen. Así los dirigidos por Hugo Ibarra alcanzaron las 42 unidades y se ubican en la cabeza de las posiciones por delante de Atlético Tucumán, que tiene 41, y Racing, que suma 40.

Una nueva victoria de esta "racha" boquense se concretó ayer y ya lleva 13 partidos sin perder, y es la quinta consecutiva contando la del miércoles ante Quilmes por la Copa Argentina.

En un desarrollo que tuvo dos caras: una primera parte deslucida y aburrida y la otra emotiva y con un ida y vuelta con situaciones de gol para los dos equipos, Boca terminó cerrando un triunfo muy valioso a cinco fechas de la finalización del campeonato.

El primer tiempo fue deslucido, más luchado que jugado, y en el que casi no hubo situaciones de peligro. "Para salir campeón hoy hay que ganar", cantaba las "12" cuando de la voz del estadio se anunciaba la derrota de Atlético Tucumán por 2 a 1 ante Patronato. Y llevado por los gritos de los 54 mil hinchas, Boca fue con ganas, con actitud, pero sin juego. A medida que pasaban los minutos esas ganas se diluían ante un rival que esperaba.

En los primeros 10 parecía que los locales podían ponerse en ventaja, primero con una corrida de Frank Fabbra que remató sin fuerza y el balón terminó en las manos de Leonardo Burián y luego con un centro de Oscar Romero por izquierda que no pudo conectar Langoni. Por su parte Vélez seguía abroquelado en el medio con el buen trabajo de Mateo Seoane que le ganaba el sector a Alan Varela. El volante casi convierte a los 25 minutos cuando encontró un rebote en el área chica, pateó y rechazó Fabbra cerca de la línea de gol. Sobre el final, el "Fortin" casi da la sorpresa en un pase al claro de Lucas Pratto que dejó solo a Lucas Janson, pero éste definió alto y afuera cuando salió Rossi.

El segundo tiempo fue otro partido, porque Vélez salió a ser más protagonista del juego y en los primeros 15 minutos tuvo tres ocasiones claras. A los 4 con un remate de Seoane que desvío con esfuerzo Rossi; a los 8 cuando Janson dejo solo a Bou y este tampoco pudo definir ante un Rossi que agrandaba su figura, y después Valentín Gómez solo en el área chica cabeceó muy alto. En un desarrollo de ida y vuelta Boca también tuvo dos ocasiones en los pies Langoni, hasta que llegó el remate de Morales a los 35 minutos para el delirio de la multitud y la punta para los dirigidos por Ibarra. El próximo rival de Boca por la 23ra fecha de la Liga será Gimnasia, en La Plata.

El héroe de Boca, Gonzalo Morales, sostuvo anoche que "esto lo soñé muchas veces, nunca pensé que me iba a tocar jugar acá. Estoy muy feliz y contento. De chico vine muchas veces de alcanza pelotas, casi todos los partidos pedía venir por qué la gente de Boca está re loca. En el gol, siempre estoy a la expectativa de que me toque una, me llegó y la aproveché".

Independiente

Luego de varias postergaciones, finalmente Independiente tuvo ayer su acto eleccionario donde los socios pudieron elegir a las nuevas autoridades. En ese sentido, Fabián Doman fue elegido el nuevo presidente con el 72% de los votantes y sucederá a Hugo Moyano. En total fueron a votar 16 mil socios del Rojo, de los 46 mil que estaban habilitados.

Tropezón del Decano

Atlético Tucumán perdió por 2-1 ante Patronato, tras ir en ventaja por 1-0, en un encuentro jugado ayer en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná y válido por la 22da. fecha. El delantero Mateo Coronel abrió la cuenta para el equipo del DT Lucas Pusineri. El conjunto entrerriano, que en la semana había eliminado a River por la Copa Argentina, estableció la igualdad por intermedio del paraguayo Marcelo Estigarribia, a los 15m. del período inicial. En la segunda mitad, los dirigidos por el técnico Facundo Sava, que luchan por escaparle a la parte baja de la tabla del descenso, marcaron la diferencia definitiva, con una conquista del mediocampista Sebastián Medina (20m.).