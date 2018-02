Las ultra distancias empujan a los atletas a sus límites mental y físico. Se trata de horas y horas desafiándose a cada zancada, siguiendo pese a que los cuerpos quieren parar. El sanjuanino Juan Manzano fue otra vez protagonista de ese esfuerzo y logró lo que tanto deseaba, clasificar al Mundial. Es que salió subcampeón en el Argentino Ultra Trail y eso le dio el boleto a la carrera en la que se medirá con los mejores del mundo, en España y en mayo próximo.



Manzano (35) tuvo revancha del mal momento que pasó en 2017, cuando en su búsqueda por lograr una plaza mundialista sufrió una severa lesión en su tobillo, en una competencia en Córdoba, que lo marginó de la actividad durante cinco meses.

"El Mundial será hará el 12 de mayo en Penyagolosa Trail. Y ya empezó mi preparación". JUAN MANZANO - Atleta Ultra Trail

"El momento de cruzar la meta fue increíble no sólo por haber terminado una carrera durísima, sino también por lograr la clasificación. Disfruté mucho ese instante porque lo venía persiguiendo y la había pasado mal en 2017. Cuando algo cuesta bastante, conseguirlo después tiene un sabor especial", indicó el atleta.



La prueba en la que Manzano logró el subcampeonato argentino se disputó en San Martín de los Andes y fueron nada menos que 75 kilómetros, repartidos en un circuito de dura geografía. Manzano siempre estuvo en el lote de punta e incluso lideró la carrera hasta los últimos kilómetros. "Mi objetivo era estar siempre en el grupo de arriba, pero ir a mi propio ritmo. A medida que fueron pasando los kilómetros quedamos sólo cinco corredores adelante. En un momento nos pasamos de largo en un tramo, hasta que me di cuenta que el sendero no estaba marcado y me volví para encontrar el circuito. A partir de ahí fui líder de la prueba. pero faltando 15 kilómetros me empecé a acalambrar", relató.



Los dolores fueron creciendo y el ritmo que traía empezó a decaer. A poco del final, sintió que uno de sus rivales empezaba a acercarse. "Cuando me pasó Sergio Pereyra no me desesperé porque sabía que el subcampeonato me daba la clasificación. Al final, perdí la carrera por 12 minutos, que una prueba de 8 horas y 75 kilómetros no es nada. Lo importante de todo y mi alegría más grande es que ya nadie me saca mi lugar en el Mundial", señaló.

Extenuante

8 Horas y 25 minutos registró Manzano para recorrer los 75 kilómetros de la carrera del Argentino de Ultra Trail. El sanjuanino se aseguró correr el Mundial, que se disputará sobre una distancia de 85 km.

Verónica Wittke quedó cuarta

La otra representante sanjuanina en el Campeonato Argentino de Ultra Trail fue Verónica Wittke, quien cerró una destacada actuación al finalizar en la cuarta posición.

Wittke cumplió con la distancia en 10 horas y 43 minutos, tras una extensa lucha en un grupo de élite de la categoría Damas. La ganadora fue Tania Díaz Slater, con 9 horas 23 minutos, un registro que además le permitió ubicarse en el top ten de la clasificación general.

En segundo lugar se ubicó Barrera, con 10h00m, y en la tercera colocación quedó Analía Franconi, con 10h11m.