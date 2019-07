Everton abrió el marcador conectando un centro de Jesús y lo festeja junto a Coutinho y Firmino. Brasil volvió a ganar el torneo continental luego de 12 años.

Concluía el partido. Brasil, con diez jugadores por la expulsión de Jesús, aguantaba y le bajaba el ritmo al encuentro para defender el 2 a 1 ante Perú. En una jugada de ataque individual de Everton, el delantero ingresó al área y recibió un topetazo de Zambrano mientras Gallese se hacía con la pelota. Fue hombro contra hombro, una situación lícita. Sin embargo, para el juez chileno Roberto Tobar, la acción fue infracción y marcó penal. Ni el pedido del VAR para que revisara la jugada sirvió para que Tobar cambiara de opinión. Observó la repetición por TV y así y todo mantuvo su postura. Richarlison convirtió el penal y Brasil venció a Perú por 3 a 1.



La decisión del juez trasandino instaló la polémica en una final que había sido favorable al equipo local que pegó en los momentos justos y controló las buenas, pero tibias, intenciones peruanas que sirvieron para mantener las expectativas pero poco más que eso. Frente a sí tuvo a un equipo que puede gustar o no como juega pero que tiene un poder de gol y una simplicidad para convertir que arrasa con las aspiraciones de sus rivales.



Como contra Argentina, Brasil empezó a quebrar a Perú por las bandas, con un desequilibrio individual que tuvo definición frente al arco. Gabriel Jesús, se sacó la marca de Trauco con una pisada y un enganche para sacar el centro que remató de primera Everton. Iban 15 minutos y era el primer tiro al arco de Brasil, que suele manejarse con más pragmatismo que preciosismo.



A Perú le costaba llegar, como a casi todos los rivales de este Brasil que no había recibido goles. Hasta que Thiago Silva cometió un penal al tocar la pelota con un brazo extendido. Y luego de consultar el VAR, el árbitro Tobares confirmó. Paolo Guerrero empató a los 45 minutos, pero tres minutos más tarde -antes del entretiempo- Jesús definió con categoría una jugada individual de Arthur.



En el segundo tiempo, Perú buscó pero no lastimó y Brasil aún con un hombre menos se las ingenió para congelar el partido hasta que llegó ese topetazo que Richarlison sellara el resultado final, a la final de la Copa.

Contexto

Postal atípica

Brasil se consagró ante un Maracaná repleto, una postal que escaseó en una competencia plagada de tribunas vacías por el valor alto de las entradas.

País Títulos Última vez



Uruguay 15 2011



Argentina 14 1993



Brasil 9 2019



Paraguay 2 1979



Chile 2 2016



Perú 2 1975



Colombia 1 2001