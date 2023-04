Cinco de los diez ganaron. Dos empataron entre sí. Y los tres que perdieron lo hicieron justamente ante otros equipos locales. Ese es el resumen del debut de los equipos sanjuaninos en el inicio de la Liga Nacional A-1 de hockey sobre patines, que largó este fin de semana.

El tradicional campeonato vuelve al ruedo tras tres años de ausencias, ya que el último se disputó en el año 2019. Luego la pandemia del covid impidió el desarrollo del torneo en los años 2020, 2021 y 2022. Aquella vez, en el año 2019, el local Centro Valenciano levantó la corona de campeón.

En ese rubro, el de títulos de Liga Nacional, los equipos sanjuaninos UVT y Olimpia son los más ganadores, ya que se quedaron con la copa en seis oportunidades. Y el que les sigue es Concepción, que tiene cinco. Los otros que saborearon las mieles del título son Richet y Zapata (2), Centro Valenciano (2), Bancaria (1), Estudiantil (1), Unión (1) y los mendocinos Andes Talleres (1) y Petroleros (1).

Al frente. Joaquín Olmos dispara al arco mendocino. Los hispánicos largaron bien en la Liga Nacional A-1, al igual que varios de los equipos sanjuaninos.

Antes de ayer, en un atractivo partido jugado en cancha del club Hispano, el local derrotó a Casa de Italia de Mendoza por 4 a 3, en partido del Grupo D. Por la misma sección (en la que quedó libre Huracán de Parque Patricios) Lomas de Rivadavia le ganó 2-0 al SEC.

Por el Grupo C, UVT derrotó a Valenciano por 7-6 tras un partidazo, en tanto los porteños Ciudad y Harrod's igualaron 3-3. Quedó libre Banco de Mendoza.

En el Grupo B, San Martín de Mendoza venció 3-1 a La Colonia de esa provincia y además Bancaria y Social igualaron 1-1. Quedó libre, River Plate.

Por último, por el Grupo A, Olimpia derrotó 3-1 a Unión en tanto Concepción hizo lo propio ante Andes Talleres de Mendoza pero por 3-2. Quedó libre, GEBA.

La próxima fecha

La segunda fecha (se jugará el 30 de abril) de la Liga Nacional A-1 tendrá la siguiente programación:

Grupo A: Unión-GEBA y Andes Talleres-Olimpia. Libre: Concepción.

Grupo B: Social-River y La Colonia-Bancaria. Libre: San Martín.

Grupo C: UVT-Harrod’s y Bco. Mendoza-Valenciano. Libre Ciudad.

Grupo D: Lomas-Huracán y Casa de Italia-SEC. Libre: Hispano.

> Torneo Apertura: la 5ta fecha, entre hoy y mañana

El fixture de la quinta fecha del torneo Apertura del hockey sobre patines local, en varones, denominado "Homenaje Carlos Nicolía", tiene un programa excepcional debido a que se viene Semana Santa. La nueva fecha del certamen se jugará entre hoy y mañana. Cinco partidos por cada día para dejarla completa, sin necesidad de una nueva programación.

Este es el programa en cuestión: Los partidos para hoy son: Estudiantil Sub-23 vs. Huarpes, Aberastain vs. Caucetera, Bancaria Sub-23 vs. Hispano, Richet Zapata vs. SEC y UVT vs. Sarmiento.

En tanto que para mañana los choque serán: Centro Valenciano vs. Olimpia, B° Rivadavia vs. Bancaria, Unión de Villa Krause vs. Lomas de Rivadavia, Estudiantil vs. Concepción y Social San Juan vs. Colón. En todos los casos, los partidos de primera división comenzarán a las 21.45, jugándose previamente las segundas.