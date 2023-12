Ilusiones. Esperanzas. Sueños. Un combo que le queda como anillo al dedo a este presente de Olimpia y de Lomas de Rivadavia. Los dos equipos que desde hoy empezarán la serie final por el título de la Liga Nacional A-1 de hockey sobre patines, en su edición 2023. Con toda la emoción de la vuelta al ruedo de esta competencia, que dejó sin campeones sus ediciones 2020, 2021 y 2022. Como motivo principal -y totalmente justificado- por la aparición de la pandemia del inoportuno Covid.

Los dos equipos buscan hacer historia. Olimpia va por su séptima corona, que le significaría ser el club más ganador en la historia de la Liga (en la actualidad comparte con la UVT ser los más efectivos, con 6 títulos). Lomas tiene como objetivo llevarse el trofeo de campeón de este certamen por primera vez a sus vitrinas. Por eso tienen suficientes motivos como para creer y asentarse en sus posibilidades.

Jorge "Negro" Otiñano y Oscar "Chupa" Oviedo son parte integral de esta historia. Nadie mejor que los técnicos para conocer el "tome y traiga" de este choque que podría tener hasta cinco capítulos (el que gane tres partidos será campeón) y finalizar recién el 28 de diciembre, ya con las copas de brindis entre las manos. DIARIO DE CUYO los juntó para una entrevista exclusiva, con la final a punto de empezar...

Otiñano -53 años y quien está en esta profesión desde las 18 años- ha ganado prácticamente todo. En varones como en mujeres. Fue campeón de la Liga con Valenciano en la A-1 y con Bancaria en la A-2. Y con las chicas dos títulos de Liga con el CPC y dos títulos mundiales con la Selección Argentina. Un curriculum envidiable.

Oviedo (48 años y con menos recorrido en esta profesión) tiene tres títulos locales con Olimpia y un subcampeonato de Liga con el SEC. Eso sí, como jugador su "convivencia" con la Liga Nacional fue envidiable: Estuvo presente en 5 de los 6 títulos que logró Olimpia. Ahora va por el primero en su cosecha como DT.

El "Negro" Otiñano largó: "Soy una persona agradecida y como tal no puedo dejar de mencionar a quienes aportaron lo suyo para respaldarme en donde estoy. A aquellas personas que me contrataron hace 4 años Leonardo Narváez (presidente de la subcomisión de hockey de Lomas), Manuel Olave (tesorero), a los profes Carlos Mercado, Gustavo Ordoñez y Daniel Robles. Y especialmente a los jugadores, que son los verdaderos protagonistas. Personalmente voy por un sueño. En toda su historia Lomas ha llegado a tres definiciones en el parquet del Cantoni. En un Torneo del Sol, en el Sudamericano y ahora por la Liga. Tengo el orgullo de ser el técnico que estuvo esas tres veces al frente del plantel. Salir campeón sería el premio mayor a todo ese trabajo". Y continuó: "Esta final tendrá partidos duros. Como en toda serie final será clave mantener regularidad en el juego. No es un único partido, son varios. Olimpia es uno de los actuales grandes del hockey junto al CPC y UVT. Jugar con ellos se hace difícil y complicado. Pero nosotros tenemos nuestras virtudes. Pretender que los jugadores estén al cien por ciento a esta altura del año es imposible: todos están con contracturas".

El "Chupa" Oviedo, a su vez, señaló: "En Olimpia tenemos un equipo muy joven pero a la vez muy rápido. Mis jugadores son veloces y con sorpresas para atacar. Es cierto que la experiencia incide, simplemente porque los más jóvenes es más difícil que mantengan el mismo nivel de juego en una serie que, calculo, será larga. No hay secretos en esto más todavía porque somos dos equipos que nos conocemos. Mantener equilibrio, ir partido a partido y aguantar el esfuerzo de jugar sobre piso de parquet, algo que no estamos acostumbrados, serán las claves. Lomas es un equipo con varios jugadores experimentados".

> Hoy, el primer chico en el “Aldo Cantoni”

El estadio "Aldo Cantoni" será escenario esta noche (como en toda la serie) del primer partido de la final de la Liga Nacional A-1 de hockey sobre patines entre Olimpia y Lomas de Rivadavia. El siguiente partido será pasado mañana y el tercero el viernes. De hacer falta más encuentros para definir la serie, se jugarán el martes 26 del corriente (el tercero) y el miércoles 27 (el cuarto y decisivo). En todos los casos los partidos tienen que tener un ganador obligado es decir si se da un empate, habrá alargue y, eventualmente, penales.

Firme. Llega a la final Lomas.

Sólido. El andar de Olimpia.

Los Turcos llegan a definir la corona de la Liga luego de dejar en el camino a Hispano (en cuartos) y a Banco Mendoza (en semis). Lomas de Rivadavia, a su vez, eliminó a Social San Juan (en cuartos de final) y a UVT (en semifinales). Hoy, como en el resto de la serie, el partido dará comienzo a las 21.30.