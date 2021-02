Las estadísticas hablan y si bien no quieren decir nada, esos números generan expectativas de sobra en Puyuta. Julio César Cáceres viene de ser uno de los goleadores del Federal "A" con Chaco For Ever y ahora con Desamparados, se ilusiona con seguir por esa senda y cortar la malaria de escasez de gol que aqueja a Sportivo en los últimos años. El cordobés no se achica a nada y ya se ilusiona con pagar con goles y pelear, por qué no, el ascenso.



"Estoy muy contento de estar en Desamparados, estamos haciendo una buena pretemporada que es clave para tener un buen rendimiento durante todo el año. ¿Porqué elegí venir? Porque me gustó el proyecto y esas son cosas que tiran en la balanza", expresó el nacido en Embalse que el 1 de marzo cumplirá 33 años.

Julio Cáceres viene de ser el segundo artillero de la categoría.

El atacante viene de ser figura en Chaco, anotando 10 goles en los 12 partidos que jugó. Pero el surgido en las inferiores de Argentinos Juniors, en total cuenta 91 goles marcados en los 225 partidos disputados en las cinco categorías del fútbol argentino. En estos últimos años antes de Chaco, jugó en Boca Unidos, Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento de Resistencia. Mientras que en Desamparados, cada vez que hizo fútbol respondió con lo que mejor le sale y ya lleva 8 goles marcados. Se despachó con 3 goles en los dos amistosos que jugó, en tanto que el otro par lo anotó en las prácticas de fútbol que hizo Bove. "Esos goles son más que nada para la confianza personal, pero hay que ver cuando nos midamos con un rival de la misma categoría o una categoría más arriba para ver cómo estamos", aseguró.



Sportivo apostó por él pensando en cortar la racha que padece hace años. Lejos de meterse presión, el cordobés lo toma con responsabilidad: "Siempre los clubes buscan goleadores pero no siempre salen las cosas como uno quiere, yo vengo a sumar mi experiencia y lógico que si es con goles mucho mejor. Vengo con muchas ganas de hacer muchos goles acá en Sportivo, voy a tratar de hacer lo mejor y devolverle al club la confianza que me dio. Quiero eso, esperemos que tenga la suerte de mi lado".



A la espera del 28 de marzo cuando inicie el certamen, Cáceres ya se ilusiona: "Todos los equipos se preparan para dar el salto, nosotros tendremos una gran oportunidad porque tenemos un lindo equipo donde se mezcla experiencia con juventud. Esperemos estar todos enfocados en el campeonato y lograr el ascenso. Ese es nuestro objetivo pero el año es largo, tendremos que ir paso a paso. Esperemos que este sea el año", manifestó.

En Peñarol no paran, llegaron 6 refuerzos más

En Peñarol apuestan fuerte para este Federal "A" que no sólo tendrá técnico nuevo con Salvador Mónaco sino que también tendrá un plantel renovado. A la llegada de los cinco refuerzos anunciados el domingo, ayer se sumaron seis más y el Bohemio todavía no se retira del mercado, aspira a llegar a las 14 incorporaciones. Ayer el club anunció la llegada de Lucas Ezequiel Fernandez, defensor que llega de Gimnasia de Mendoza; Ricardo Pacheco, defensor de último paso por San Lorenzo de Alem; Oscar Chiquichano, volante chubutense con pasado en Racing (Trelew) y Huracan (Comodoro Rivadavia); Diego Pave, el experimentado arquero que pasó por varios clubes de B Nacional; Néstor Campos, defensor que jugó en Atlético Tucumán y Talleres de Perico, entre otros y Yassir Elias, defensor ex Atlético Tucumán.