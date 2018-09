El trío mentor. El presidente de la AAT Agustín Calleri, el gobernador Sergio Uñac y el secretario de Deportes Jorge Chica fueron los impulsores para que San Juan reciba por segunda vez en cinco meses una serie de Copa Davis.

Ya lo habían plasmado en el centro de la cancha, los jugadores elogiando a la provincia apenas consumado el triunfo ante Colombia. Por eso, minutos después, Agustín Calleri, presidente de la AAT (Asociación Argentina de Tenis) también se despachó en halagos para San Juan dejando una puerta abierta para nuevos encuentros de esta magnitud.



El mandamás del tenis argentino llegó en abril siendo candidato a la presidencia que posteriormente ganó en las elecciones ante "Batata" Clerc, por eso ayer ya hablando con total autoridad, dio los motivos sobre la elección de la provincia nuevamente como sede de la Davis: "Cuando vine contra Chile lo hice como un espectador más y me fui sorprendido porque la organización fue espectacular, gracias a eso la ITF le dio un premio a la AAT porque San Juan fue una de las mejores series organizadas a nivel mundial. San Juan tiene mucho profesionalismo, el tenista no solamente le gusta ganar sino sentirse cómodo. Cuando nosotros asumimos como dirigencia nueva los tenistas nos pidieron que la sede sea de San Juan", contó el presidente.



Ahora con el nuevo formato de la Copa Davis, no descartó que el certamen vuelva a las provincia., "San Juan siempre será la primera opción para la AAT. Por mí, que la Copa Davis se juegue siempre en San Juan", manifestó.



Sus palabras fueron aceptadas y agradecidas por el gobernador Sergio Uñac. "Le agradezco a los tenistas, al equipo técnico y al presidente de la AAT que nos permitió tener por segunda vez la Copa Davis, es un desafío mayor organizar un evento de este nivel y por suerte salió todo excelente. Cuanto evento pueda haber en el país, San Juan hará todo lo posible para poder estar", contó el mandatario.



En tanto que Jorge Chica, secretario de Deportes, también se refirió al tema. "Es extraordinario que Argentina vuelva a ganar una serie con un formato que no se va a repetir nunca más en la historia; y que la historia termine acá es una alegría enorme. Que los deportistas halaguen nuestra provincia quiere decir que vamos en el camino correcto", sostuvo.

Son mayoría. "Reconquista" se lee en una de las tantas banderas que hay en el Cantoni. Santa Fe copa la parada.

Desde el Sur. Muchos neuquinos se hacen presentes en San Juan. También hay varios "trapos" de Río Negro.

>>Historias de la Davis

Correntinos apasionados por el tenis y el fútbol

Rodrigo Martínez y Roberto Meza son de Corrientes y están por primera vez en San Juan. Rodrigo es fanático de la Davis y ya siguió a Argentina en Tecnópolis y Parque Roca y ahora intenta transmitirle la pasión a su amigo futbolero. "Nos encanta San Juan, nos sorprendió la calidez de la gente y el tráfico tan tranquilo", contaron.

Los cafeteros que son locales



Esperanza Cárdenas junto a su marido Cesar Peñaranda y su hija Melina, residen en San Juan hace casi una década pero no olvidan sus raíces de Barranquilla. Por eso ayer asistieron en familia a alentar a la "Tricolor". "Amamos San Juan porque nos recibió pero hoy estamos alentando a nuestro país", contó la mujer.



Viven en Mendoza y sienten a los dos países por igual

Residen en Mendoza y si bien no son fanáticos del tenis, aprovecharon la oportunidad del cruce Argentina-Colombia para venir a la provincia. El argentino Alejandro Zogbi y la colombiana Claudia Piedrahita y sus hijos Sara, Camila y Farid, entienden que como sus pequeños llevan sangre argentino-colombiana deben alentar a los dos países por igual.

Los chimberos dueños del merchandising

Humberto Jeraldo y Mario García, tal cual lo habían hecho hace unos meses ante Chile, instalaron su puesto de merchandising para "ganarse unos pesos". Si bien reconocieron que las ventas vienen siendo bajas, se ilusionaron con liquidar todo hoy. Trompetas a 30 pesos, pelucas a 120, hasta camisetas de 300 pesos son las ofertas.