El nuevo emperador de Roma llegó desde Ecuador y posa con su trofeo en el corazón del Coliseo. El ciclista sudamericano, sexto en la pasada Vuelta a San Juan, ganó la "corsa rosa" mostrando una gran autoridad.

El ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar Team) ganó ayer la edición 102 del Giro de Italia de ciclismo, defendiendo su ventaja en la etapa contrarreloj final, en la que culminó en la posición 36 y cedió sólo 49 de los 114 segundos que tenía de ventaja sobre el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) por lo que terminó aventajando por 1m.05s. al "Tiburón del Estrecho", quien lo escoltó tras 90 horas y 21 días de competencia. Quien era el mayor peligro por sus cualidades como contrarrelojista, el eslovaco Primoz Roglic (Jumbo-Vista) descontó con respecto a los primeros de la carrera pero su esfuerzo sólo le alcanzó para desbancar al español Mikel Landa (Movistar) del tercer escalón del podio.



Quien festejó ayer por primera vez en carreras World Tour fue el estadounidense Chad Haga (Trek Segafredo), el más veloz en la crono imponiéndose a los dos belgas y compañeros en el equipo, Lotto-Soudal, Victor Campenaerts y Thomas De Gendt.



Richard Carapaz es el primer ecuatoriano y el segundo sudamericano en ganar el Giro d"Italia después de Nairo Quintana en 2014, ambos defendiendo los colores de Movistar.



El de ayer fue el undécimo podio final para Vincenzo Nibali en una gran vuelta, al igual que Chris Froome. Sólo Jacques Anquetil (13), Felice Gimondi, Eddy Merckx y Bernard Hinault (12) lograron más. Es el sexto podio del "Tiburón" en el Giro d"Italia, emparejado con Alfredo Binda, Giovanni Brunero, Anquetil y Francesco Moser. Solo Gimondi (9), Gino Bartali, Fausto Coppi y Gilberto Simoni (7) tienen más.



Por su parte, Primoz Roglic es el primer esloveno en llegar al podio final de una gran vuelta. Su mejor resultado anterior fue el cuarto puesto en el Tour de Francia 2018.



Los otros líderes que entronizó el Giro de 2019 fueron: el alemán Pascal Ackerman (Bora-hansgroe), coronado como rey de la velocidad en dura lucha con el francés Arnaud Demare (Groupama-FDJ). El italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) fue el dueño de la malla azul como líder de la montaña. Mientras que el ciclista colombiano Miguel Angel Lopez, del equipo Astana Pro Team se llevó a su casa la malla blanca que identifica al campeón entre los corredores jóvenes, menores de 25 años.

"Me gustaría ganar las otras grandes"

Carapaz (foto) no se conforma y apunta alto. El ciclista de 26 años confesó que le gustaría repetir en el Tour y la Vuelta a España: "Estoy muy orgulloso de lo que he hecho y de mi gente. Estoy feliz de cumplir mi sueño de ganar una gran carrera como el Giro d"Italia. Nunca debemos olvidar nuestros sueños de infancia. Siempre pueden hacerse realidad con trabajo duro y determinación. En mis cuatro años en el ciclismo europeo, me di cuenta de que hay que aprovechar las oportunidades. Los treinta segundos que he ganado en la Etapa 15 han sido fundamentales. Aproveché el hecho de que (Vincenzo) Nibali y (Primoz) Roglic se marcaron entre sí. Ahí fue donde se decidió el Giro. Para mí creo que es sólo el comienzo. Me gustaría sumar a la malla rosa, la amarilla del Tour de Francia y la roja de la Vuelta a España".