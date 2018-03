Cauto. Fue el delantero xeneize a la hora de hablar sobre el "Súper" que se jugará mañana en la vecina provincia de Mendoza.

Carlos Tevez, ídolo y referente de Boca Juniors, imaginó ayer como "un partido de ajedrez" la final de mañana ante River Plate en Mendoza por la Supercopa Argentina, un título oficial reconocido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



En ese juego de estrategia, el "Apache" no dudó en afirmar que ganará "el que se equivoque menos" y descreyó que se llegue a la definición con tiros desde el punto penal. "Se va a definir en los 90 minutos", vaticinó.



"Será un partido de ajedrez; palo y palo los dos. Va a ganar el equipo que esté en todos los detalles y se equivoque menos", afirmó el delantero.



Después de todo lo hablado en torno al encuentro, que reúne al último campeón de liga (Boca) con el vigente titular de la Copa Argentina (River), Tevez invitó a "disfrutar" del superclásico porque se trata de "una final que se juega una vez".



"Nosotros le damos la importancia que le da el hincha, es una final, una copa más... Ninguno es más favorito que el otro, un superclásico es diferente a todo. Se puede venir con la confianza bien arriba y no hacer nada, o tenerla por el piso y romperla", explicó en relación al mejor presente de Boca, líder del torneo argentino hace quince meses.



En 2015, River la perdió con Huracán (1-0) en San Juan y en 2016 Boca fue vapuleado por San Lorenzo (4-0) en Córdoba.



"Boca hoy está muy bien. Aún cuando no juega como queremos, el equipo saca resultados igual, eso es importante. Eso demuestra que hay química entre los jugadores tanto dentro como fuera de la cancha, por eso llevamos tanto tiempo primeros".



La histórica final, segunda en los registros del fútbol argentino que jugarán River Plate y Boca Juniors, en el marco de la Supercopa Argentina en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, tendrá hoy un evento solidario previo entre viejas glorias de ambos equipos. Desde las 18.30, según informaron fuentes de la Municipalidad de Las Heras, se disputará la Copa Amistad entre viejas glorias de ambos equipos. Se trata de un evento cuya entrada será con fines solidarios. Estarán los ex futbolistas Leonardo Astrada, Ramón Medina Bello, Juan José Borrelli, para los "Millonarios"; José Basualdo, Aníbal Matellán, César La Paglia y Marcelo Delgado, entre otros, para el "Xeneize".





Holan toma partido

Mañana se juega el superclásico que tiene en juego la Supercopa Argentina y Ariel Holan, DT del Rojo ya eligió su equipo. "Tengo muchos amigos en River. Ojalá pueda tener una alegría el miércoles luego de un mal semestre", declaró. En 2011, Holan conformó el cuerpo técnico de River junto a Matías Almeyda. Ahí, en uno de los momentos más duros de la historia del club cuando descendió a la B Nacional, estuvo él para intentar devolver a la Primera División al conjunto de Núñez.