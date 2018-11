En la sangre. Los Castellano, padre e hijo, son sinónimo de TC en el automovilismo argentino. El mayor cuenta con tres campeonatos ganados en la década de los "80.

Uno, Oscar, lo vivió durante años desde adentro de la pista. El otro, Jonatan, ahora trata de imitarlo con la misma pasión que lo hacía su progenitor. Se trata de los Castellano: "Pincho" y "Pinchito", quienes portan un apellido que es marca registrada en el TC.



El mayor, quien encabeza la escudería "Castellano Power Team", fue tricampeón del Turismo Carretera, disputó 157 competencias y obtuvo 27 victorias. Todos esos momentos de gloria los vivió desde pequeño Jonatan, quien heredó ese fanatismo y hoy intenta plasmar en la pista todo lo aprendido y tal cual contó ayer, sigue aprovechando las vivencias de su padre. "Siempre hay consejos, antes y durante la competencia. A pesar que ya son muchos los años que llevo corriendo siempre hay algo que aprender, trato de exprimir al máximo su experiencia", contó el piloto. "Para mí no son consejos, él ya sabe cómo manejarse. Son charlas en donde intercambiamos ideas", agregó Oscar.



"Pinchito", apodo que el menor también heredó de su progenitor, tiene como objetivo terminar en lo alto este campeonato donde ya se pudo alzar con dos victorias a principios de año. "No será fácil pero vamos a dar todo por conseguirlo", expresó. Jonatan no tuvo su mejor jornada ayer y explicó lo que deberá mejorar para hoy: "Este es un circuito muy difícil y muy técnico, hay muchas cosas por corregir. Vimos la diferencia con Rossi, se ve que él encontró un transito distinto al nuestro. Tenemos que mejorar en cuanto al chasis la ida de cola, los ingresos y un poco en la aceleración, tengo que mejorar radios porque encontraron una diferencia grande".



En cuanto a su debut en el Circuito Villicum, ambos se despacharon en elogios para el trazado sanjuanino: "En la pista se hizo un trabajo fantástico, el único detalle quizás sea el asfalto, que se fue levantando, ese punto en contra es el que no lo deja en el primer lugar pero sin dudas está en el podio de los mejores autódromos del país".



"Pincho", quien supo recorrer cientos de autódromos, agregó: "Es una obra fantástica, por el diseño que tiene y la calidad del material, es un autódromo increíble".

Oscar fue campeón en el "87 y "88 (Dodge Polara) y en 1989 (Ford Falcon).

Escudería completa

Esta escudería tuvo su debut en el 2005, a la par del debut de Jonatan Castellano en la categoría TC Pista. A lo largo de su existencia, el equipo contó con participaciones en las cuatro divisiones de la ACTC, más el Turismo Nacional, destacándose la obtención de los campeonatos 2005 en TC Pista y 2011 del TC Pista Mouras.