El delantero uruguayo Edinson Cavani, flamante y rutilante incorporación de Boca Juniors, afirmó que está "en los últimos años" de su carrera y que su llegada al club "xeneize" implica "una responsabilidad muy grande" en su rica trayectoria como futbolista. "Es una responsabilidad muy grande. Siempre la tuve en mi carrera, estoy en los últimos años y es una responsabilidad muy grande. Boca es una motivación para seguir en el fútbol. Es la adrenalina de salir a la cancha, venir y dar lo mejor en lo que pueden ser los últimos años de mi carrera", señaló Cavani en conferencia de prensa desde la Bombonera.

La estrella uruguaya, quien se desvinculó de Valencia de España en los últimos días, reconoció el paso del tiempo, a sus 36 años, pero dijo que "las ganas son las mismas" y que su recorrido como futbolista le servirá para jugar en Boca.

"No tengo 25 años, tengo 36 con muchos kilómetros recorridos y eso cuenta. Me entrenaré y me prepararé cada día para estar preparado cuando me toque salir a la cancha, como si fuese hincha de toda la vida. Y lo hice en otros lugares, es mi filosofía, daré todo hasta la último", apuntó el atacante charrúa.

Cavani hizo su ingreso a la sala de prensa de Boca a las 18.44, acompañado del presidente Jorge Amor Ameal y Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, para hablar con los periodistas antes de su presentación con los hinchas de Boca, quienes se convocaron en La Bombonera para darle la bienvenida.

El ex delantero de PSG de Francia arribó a la Bombonera con miembros de su familia, quienes lucieron la camiseta xeneize, y recibió el saludo de un ídolo del club como su compatriota Sergio "Manteca" Martínez.

"Estamos muy felices. La familia está contenta, muy feliz con la decisión de venir. El cariño de la gente me lo demostraron hace años atrás, ojalá podamos recorrer un camino por un tiempo y vivir lindas emociones", señaló Cavani.

En sociedad. En conferencia de prensa estuvo Cavani, Jorge Amor Ameal y el "Chelo" Delgado.

Por último, Cavani agradeció el cariño del hincha de Boca y comparó la experiencia con su paso en Napoli de Italia.

La chance de estar contra Nacional

Boca jugará mañana ante Nacional de Uruguay la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y Cavani expresó su idea con respecto a ese compromiso: "Estoy para estar a disposición del entrenador y si hay que jugar se jugará y se tomarán los riesgos que se tengan que tomar, vinimos para eso a este desafío", aseveró.

El "Matador" se pondrá a las órdenes de Jorge Almirón hoy en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, fecha en la que está previsto el viaje a Montevideo para afrontar el partido de ida. La presencia de Cavani ante Nacional de Montevideo no está asegurada, pero sí para la revancha en la Bombonera, una semana después, a cancha llena como es de esperar.

Un goleador de elite mundial

Cavani está en la elite contemporánea de los artilleros en el mundo. Durante su estadía en Valencia, el delantero jugó 28 partidos y marcó 7 goles, de los cuales sólo dos fueron este año y en un mismo partido: la goleada sobre Sporting Gijón, de la segunda división, en la Copa del Rey.

La estadística del uruguayo muestra números impactantes en sus clubes anteriores: 200 tantos en 301 partidos con París Saint-Germain (2013-2020); 104 gritos en 138 juegos con Napoli (2010-2013) y aceptables promedios también en Palermo de Italia (37/117) y Manchester United (19/59).

Con el seleccionado de su país acumula 58 goles en 136 presentaciones que lo convirtieron en el segundo mayor anotador de la historia detrás de Luis Suárez (68). Un goleador de verdad que tendrá el desafío de que Boca disfrute sus goles. Números que cotizan, números que hablan por sí solos.