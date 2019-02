Desde que se peleó con Eduardo Coudet y bajó de la Primera a la Reserva, Ricardo Centurión utilizó las redes sociales para mandar mensajes, algunos de ellos con un destinatario claro y otros no tanto. Este mediodía, mientras le cortaban el pelo, Centu hizo un show durante una transmisión de Instagram que duró casi 15 minutos.

Lo que dejó la transmisión de Centurión

- "¿Venís al Tomba? ¿Qué onda el Tomba? Estoy reservado, gente", dijo ante la consulta de un seguidor sobre la posibilidad de ir a Godoy Cruz. "¿Qué onda con Atlético Paranaense...?", agregó luego.

- "Hay un par de mensajes que me re gustan... les pondría una banda de me gusta pero no puedo decir nada porque mañana soy tapa de Olé al toque, ñeri". ¿Se refería al pedido de los hinchas de Boca de que vuelva al club o a las críticas a Coudet con el polémico "Chacho Frío" de Gustavo Bou?

- Luego, cantó contra Independiente a dos días del clásico: "Te querés matar/cuando te cruzas con Racing vas al hospital..."

- También se refirió a su presente en la Reserva: "Acá estamos los guachos de Reserva, queremos firmar contrato y el sueño de nosotros es jugar en Primera; ojalá la gente nos escuche, queremos salir campeones del torneo de Reserva". Además: "Empecemos a aprovechar a los pibitos que estamos en Reserva, estamos cagados de hambre, no nos pasan ni cabida, no tenemos ni agua para el mate".

- Llamó a Juan José Cáceres, jugador de las divisiones juveniles del club: "El volante con llegada de la Reserva, el más determinante que tenemos", describió Centurión. "Hoy te hice hacer un par de goles, eh", respondió Cáceres... "Olvidate, perri".

- Por último, se refirió a la jugada con Milton Casco en el clásico ante River: "Milton Casco, sí, pero no fue caño gente eh, pasó por al lado; igual, bien ahí Milton Casco, guachín. Un aplauso para Milton Casco eh. Vamos Milton, qué crack".