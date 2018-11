Junio de 2016. Facundo Della Motta había regresado de una competencia en Europa, pues por entonces corría en la Seat León Eurocup, y lo convocaron a una reunión. El proyecto para construir el autódromo El Villicum y poder tener un piloto en el TC para 2019 había comenzado y Facundo era el elegido para poder concretarlo. Para eso tenía que volver a competir al país y empezar la escalera del ascenso, es decir, correr en 2017 en el TC Mouras y ser campeón para saltar al TC Pista en 2018; para luego aspirar al título en esa divisional y asegurarse un lugar en TC en 2019. Casi todo ese camino ya fue desandado y San Juan será clave para las aspiraciones de campeonato del piloto local. A falta de dos fechas para el cierre del certamen, Della Motta tiene chances matemáticas de lograr el título y nadie la quita el sueño de poder colgarse una nueva corona.



"El Villicum será clave para mis aspiraciones. Tengo que terminar al menos entre los cinco primeros y esperar algunos resultados adversos de los rivales que están por encima mío en la tabla. Recién entonces me sentaré a hacer los cálculos para la fecha final", expresó Della Motta, quien maneja a la perfección la ansiedad por la histórica presentación de la categoría en el Circuito San Juan Villicum.



El sistema de competencia del TC y en su defecto también el TC Pista contempla una etapa regular que clasifica a 12 pilotos a la denominada Copa de Plata. Pero además le da la chance a otros tres que hayan tenido buen rendimiento en esa instancia, lo que llaman Tres de Último Minuto. Todos serán reacomodados una vez que finalice la carrera de San Juan e irán a todo o nada en la última fecha.



Facundo no entró a la Copa de Plata pero lidera el tándem de los Tres de Último Minuto y ya ganó una carrera, por lo que además tiene asegurado ese requisito fundamental para ser campeón. Pese a que el sistema es complejo, para pasar en limpio, si dicho reacomodamiento se produjera hoy, Facundo ocuparía la séptima posición con 93,5 puntos y estaría a 28 unidades del actual líder, Juan Cruz Benvenutti. Entonces, con más de 100 unidades en juego entre San Juan y San Nicolás (donde se correrá la última fecha y entregará puntaje y medio), Della Motta se permite soñar.



"Todo puede pasar y eso me ilusiona. Cuando salí campeón del TC Mouras largué la final a 16 puntos del puntero y se me dio el título. Ojalá pueda repetir en el TC Pista, sería increíble. Hasta ahora he cumplido todos los objetivos de aquel proyecto que nació en 2016 y tengo la satisfacción de seguir respondiendo con resultados la responsabilidad que me dieron", expresó Facundo.

Títulos



4 Campeonatos logró Della Motta hasta ahora en divisionales nacionales. Lo hizo en Copa Megane (2008), Top Race Junior (2012), TC 2000 (2014) y TC Mouras (2017).

Llegan los autos y se viene la acción





La mayoría de los autos del TC y del TC Pista llegarán hoy al Circuito San Juan Villicum y quedarán listos para salir a pista mañana, con los entrenamientos y luego la primera clasificación. En el autódromo ya hay camiones desde la semana pasada, pero el grueso de las aproximadamente 160 unidades de la categoría llegarán hoy.



La actividad en pista comenzará mañana a las 10,40 con entrenamientos que se extenderán hasta las 13,45. Y luego, entre las 15,05 y las 17,15 se llevarán a cabo las primeras clasificaciones del TC y el TCP.