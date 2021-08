Lionel Messi dejará el Barcelona después de 16 años, anunció el club en un comunicado, a raíz de "obstáculos económicos y estructurales" impuestos por la liga española de fútbol para la renovación de su contrato.



Messi tenía todo acordado para firmar un nuevo vínculo por cinco años con el club, pero los requisitos financieros que exige la Liga no pudieron ser resueltos por la dirigencia catalana.



El mejor jugador del mundo y reciente campeón de la Copa América con Argentina quedó libre el pasado 30 de junio y por primera vez en su carrera vestiría la camiseta de otro club.



A través de un comunicado oficial, Barcelona informó que "a pesar de haber llegado a un acuerdo" con Messi para la renovación del contrato, el mismo no se pudo formalizar "debido a obstáculos económicos y estructurales" impuesto por la normativa de La Liga española. "Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club", agregó el club catalán.



"El Barsa quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional", cerró el breve texto de Barcelona para despedir al máximo ídolo del club.



A veinte días de cumplirse un año del famoso "burofax", la historia de Messi y Barcelona parece que finalmente llegó a su fin después de 16 años como profesional.



El futuro de Messi es una incógnita pero no se descarta que pueda suceder lo mismo que el año pasado cuando finalmente siguió en el club que lo recibió con 13 años desde su Rosario natal.



Hoy, con 34 años, Messi tiene la posibilidad de arreglar un vínculo con otra institución por primera vez en su carrera profesional iniciada el 16 de noviembre de 2003.



Las primeras opciones que asoman son las que se manejaron hace casi un año cuando admitió su intención de irse de Barcelona: Paris Saint Germain (Francia) y Manchester City (Inglaterra). Ambos, por poderío económico, son los únicos que podrían costear el contrato del astro mundial en medio de la puja que se vive en Europa por el "fair play" financiero y el fallido proyecto de la Superliga.



En el equipo francés se reencontraría con su amigo, el brasileño Neymar, con quien se juntó hace unos días mientras estaba de vacaciones en Ibiza. La foto de Messi y Neymar junto a Leandro Paredes, Ángel Di María y el italiano Marco Verrati, le suma más morbo a la reciente y explosiva noticia.



La otra posibilidad, aunque mínima, es el arribo en la MLS de Estados Unidos, tal como admitió en su momento. El "10" pasó unos días de sus vacaciones con toda su familia en Miami e incluso se informó que invirtió en varias propiedades pero no parecería el momento para jugar en una liga que está en crecimiento pero no está a la altura de Europa.



Messi demostró estar en plenitud futbolística luego de haber coronado con una gran actuación la reciente Copa América conquistada por Argentina en Brasil.



El organismo que controla la Primera y Segunda división del fútbol español anunció en las últimas horas un acuerdo con CVC, un fondo de inversión con experiencia en el ámbito deportivo, que se mete en el mundo del fútbol tras incursiones en el rugby o la Fórmula 1.



Esta operación le representaba al fútbol español una inyección de 2.700 millones de euros pero Real Madrid ya comunicó oficialmente que se opone al proyecto. Mientras tanto, el futuro de Messi está en el aire y a un año del Mundial de Qatar 2022 no tiene club para seguir desplegando su fútbol.

Laporta explica



El presidente del club Barcelona, Joan Laporta, dará hoy una conferencia de prensa luego de anunciarse la salida de Lionel Messi de la institución por el impedimento del 'fair play' financiero de LaLiga de España. El directivo comparecerá desde las 6.00 (hora de Argentina) en el Auditori 1899 del Camp Nou.



Laporta explicó en reiteradas ocasiones su deseo de que el rosarino continúe en el club 'blaugrana' y también le apuntó a Javier Tebas, presidente de La Liga, y le pidió "comprensión" para mantener al mejor futbolista del mundo dentro de la competición.



La Liga de España sufrió en los últimos años las partidas del portugués Cristiano Ronaldo (Juventus, Italia), del español Sergio Ramos (PSG, Francia), del brasileño Neymar (PSG, Francia), Andrés Iniesta (Japón) y el retiro de Xavi Hernández, entre otras figuras que le dieron de lleno al nivel del torneo.

¿UNA ESTRATEGIA?

La Liga española en shock

La Liga de España entró "en shock" por la comunicación del Barcelona sobre la salida de Messi. Las autoridades del torneo español de 1ra División tomaron con "mucha sorpresa" la noticia de alto impacto mundial, en especial por el hecho de que sea divulgada "sin que Messi tenga un acuerdo con otro club".



En ese sentido, no se descarta que sea "una estrategia de presión" por parte de Barcelona para forzar un acuerdo salomónico que garantice la continuidad del astro rosarino. "Desde el punto de vista de lo legal, no hay dudas que las reglas están para cumplirlas y son iguales para todos. Desde lo deportivo, es indudable que la partida de Messi tendría un impacto negativo para La Liga, más allá de que sea un campeonato con vida propia".



Barcelona había encarado una profunda depuración del plantel profesional para abaratar la masa salarial y cumplir con las exigencias de La Liga y el fisco español. A su vez, el futbolista campeón de la última Copa América había aceptado una rebaja de hasta el 50 por ciento de su sueldo que de todos modos resultó insuficiente para que se encuadre en la compleja realidad de un Barcelona acosado por el fair play financiero.