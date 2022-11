En el segundo y último encuentro correspondiente a la promoción entre los seleccionados del primer y segundo nivel en varones (World Championship e Intercontinental Championship respectivamente), Chile le ganó a su par de Colombia por 5-1 y clasificó a cuartos de final, donde enfrentará a Argentina.

El triunfo del selectivo trasandino fue justo y merecido. El 5 a 1 que consiguió en el parquet del remodelado e histórico estadio Aldo Cantoni le permite a La Roja meterse entre los ocho mejores del primer nivel.

Por su lado, el equipo representante de Colombia no logró la hazaña de ascender al World Championship. Fue uno de los dos mejores de la Intercontinental, pero ante Chile no supo sobreponerse. Hicieron el desgaste físico en el primer tiempo, no anotaron goles, Chile resistió de buena manera y éstos remataron el encuentro en el complemento. No obstante, la derrota de este mediodía no opaca la buena campaña lograda por Colombia.

Ahora Chile deberá reponerse físicamente porque esta noche será protagonista de un verdadero y atractivo clásico sudamericano. Argentinos y chilenos se verán las caras en el Cantoni a partir de las 22 horas. Quien gane de ese duelo (que será el último de cuartos de final) accederá a semifinales del torneo.

Síntesis del partido:

Chile (5): Diego García (P); Felipe Castro, Felipe Márquez, Nicolás Fernández (C) y Diego Rojas. HD: Rodrigo Quintanilla.

Goles: Nicolás Fernández (2), Diego Rojas (2) y Felipe Márquez.

Condición: mantuvo la plaza en el primer nivel y accedió a cuartos de final del World Championship.

Colombia (1): Juan Canizales (P); Camilo Ramírez, Jonathan Giraldo, Esteban Saenz y Esteban Campo. HD: Hugo Bedoya.

Goles: Jerónimo Calle Yepes.

Condición: no pudo ascender al primer nivel y en el próximo Mundial continuará en la Intercontinental Championship.