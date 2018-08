Claudio Tapia aseguró que el supuesto club de amigos dirigido por Lionel Messi, que influye en las convocatorias de la Selección Argentina, no existe. "Me río cuando escucho lo del club de amigos. Estuve cerca y eso no existe", aseguró en exclusiva para TyC Sports.





Además, el presidente de la casa madre del fútbol argentino deslizó un consejo: "En el trabajo y en las decisiones el amigo siempre te va a aconsejar sin contradecirte. Y eso no es bueno".

Respecto a la continuidad del astro rosarino en una Selección donde "el recambio es una cuestión natural", Tapia comentó no haber hablado al respecto y pidió que lo dejen tranquilo. "No he hablado. Cruzamos mensajes el Día del amigo y nada más. Hay que dejarlo tranquilo. Que disfrute de su equipo", reconoció.

Asimismo comentó: "Nosotros queríamos que él nos salvara y fue un error. No puede volver a pasar. Que él vea que realmente hay un proyecto, que vamos a tener una posibilidad nueva. Él solo decidirá si va a ser parte o no. Hoy necesita tranquilidad".

Los contactos con Guardiola

La búsqueda del nuevo entrenador de la selección argentina mantuvo a los directivos de la AFA inmersos en constantes conversaciones. Una de ellas, según confirmó el propio presidente Claudio Tapia en diálogo con Líbero, fue con Josep Guardiola.





"Averiguamos por él, pero había una imposibilidad muy grande. Era muy difícil porque para eso tenés que tener un buen respaldo, y era mucho. Teníamos que hipotecarlo todo y no sé si llegábamos", explicó el titular de la casa madre del fútbol argentino.