Muchas veces se le pasó por la cabeza ponerle fin a su carrera futbolística. Una dura lesión lo marginó casi todo el año pero se recuperó y volvió. Recibió la confianza de Ricardo Dillon que lo puso de titular ante Círculo Otamendi y el "Chober" la rompió, por eso este domingo irá nuevamente de arranque ante Liniers. Para Roberto Martín esta chance es una revancha personal para él por poder ser útil en esta nueva final para Desamparados. El sanjuanino sueña con que lograrán el objetivo de lograr la permanencia en la categoría.

"Estoy muy contento por haber tenido esta confianza para poder estar de arranque y muy feliz por este grupo, el triunfo del fin de semana nos liberó la cabeza de cara a un partido que es trascedental para nosotros. Sabemos que tenemos que ganar para quedar a un paso de lograr el objetivo que todos queremos", expresó el "Chober", el lateral de 30 años.

El sanjuanino surgido en las inferiores de San Martín y que tuvo paso por Unión y Villa Obrera, lleva varios años en Desamparados. El año pasado sufrió una grave lesión que lo marginó en lo que quedaba de torneo el año anterior y en gran parte de este Federal "A". "No tuve el mejor arranque de año, tuve rotura de meniscos y fisura de platillo tibial. Me operé el 1 de junio porque pasaron muchas cosas en el medio, se me inflamaba la rodilla, le sacábamos líquido hasta que tuvimos que operar que es lo que debería haber hecho en un principio", expresa. Fue en ese momento y como suele pasarle a muchos futbolistas, que se replanteó si seguir jugando o no. "Muchas veces pensé si quería seguir en el fútbol o no, uno quiere estar siempre y cuando pasan estas cosas que uno no tiene el control, te bajonea. Por suerte tuve a mi familia y mis compañeros que me estuvieron apoyando", agrega.

Aún estando lesionado, el lateral sanjuanino asistía a los entrenamientos para estar junto a sus compañeros en los momentos más difíciles. "Es un grupo humano bárbaro. Me brindé siempre a mis compañeros siempre porque es un grupo fantástico y las cosas negativas que hemos tenido siempre las afrontamos. Este equipo está más que comprometido en sacar esta situación adelante", expresó.

Dillon le dio la confianza para ir de arranque ante Círculo y "Chober" no lo defraudó. Se ganó la titularidad y este domingo a las 20 horas cuando Desamparados visite a Liniers en una nueva final, el sanjuanino estará de arranque. ¿Cómo afrontarán ese partido? Roberto Martín comentó: "Tenemos que estar tranquilos, pensar en el juego que queremos hacer nosotros, que lo venimos plasmando en estos últimos partidos, hay que mentalizarnos que es un partido de fútbol, que somos once contra once y que tenemos las mismas posibilidades de ganar que tienen ellos, si no ocurre nada extra futbolístico creo que podemos traernos los tres puntos". Por último, el defensor manifestó su deseo: "Vamos a lograr salvarnos, tengo toda la fe. Depende mucho de lo que hagamos en Bahía, pero confío que nos va a ir bien y vamos a lograr la permanencia", cerró.

DOMINGO CLAVE

El plantel de Sportivo Desamparados llegó a Bahía Blanca este sábado en la mañana y por la tarde realizaron el último entrenamiento para quedar listos para una nueva final ante Liniers. El encuentro por la 33ra y penúltima fecha del Federal "A", se disputará este domingo a las 20 y contará con arbitraje de Joaquín Gil, oriundo de San Pedro. Para el Víbora es vital ganar o al menos empatar para llegar con vida al último encuentro ante Juventud Unida de San Luis. Una derrota lo pondría en serio riesgo de descender, porque en caso de caer ante Liniers y si Huracán Las Heras vence a Sansinena el lunes a las 16, el Víbora habrá descendido al Regional Amateur. Lógicamente eso es algo que el plantel de Dillon no quiere y saldrá a jugar la final ante Liniers con la enorme motivación de haber vencido a Otamendi hace una semana.

En lo plenamente futbolístico Dillon tocó lo justo y necesario, apostando siempre a ser un equipo ofensivo. Presentará dos cambios obligados: Santiago Ceballos por Nahuel Velázquez quien sufrió luxación en su hombro y el otro cambio será el ingreso de Javier Pereyra por Nicolás Quiroga que llegó a la quinta amonestación. De esta manera irá con Díaz en el arco, Martín, Pfund, Callejas y Lucas Ceballos en la defensa, Jofré, Décimo, Pereyra y Garrido en el mediocampo, Rodríguez y Santiago Ceballos en el ataque.

EL BOHEMIO QUIERE ASEGURARSE

Sportivo Peñarol recibirá este domingo a las 17 a Ciudad Bolívar con la obligación de tener que ganar para asegurar la permanencia en la categoría. Para el Bohemio las cuentas son simples: ganándole a Bolívar -que ya está clasificado- llegará a los 37 puntos y habrá asegurado la permanencia. En caso de empatar llegará a los 35 y deberá esperar la última fecha cuando visite a Villa Mitre, clasificado hace varias fechas atrás. Para que Peñarol ponga en serio riesgo su permanencia debería perder los dos encuentros y que Camioneros, Desamparados y Huracán ganen los seis puntos en disputa.

EL RESTO

Domingo 9 de octubre

15.30 Sol de Mayo - Olimpo (Árbitro: Marcelo Sanz)

16.00 Argentino P. - Estudiantes SL (Árbitro: Enzo Silvestre)

16.30: Ferro Carril Oeste G.P. - Villa Mitre (Árbitro: Brian Ferreyra)

17.00 Peñarol - Ciudad Bolivar (Árbitro: Álvaro Carranza)

20.00 At. Liniers - Sp. Desamparados (Árbitro: Joaquín Gil)

Lunes 10 de octubre

15.00 Círculo Deportivo - Camioneros de Luján (Árbitro: José Darío Sandoval)

16.30 Huracán Las Heras - Sansinena (Árbitro: Fernando Rekers)

Miércoles 12 de octubre: J.U. Universario - Cipoletti (Árbitro: Gabriel Araujo)