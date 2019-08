Para escalar. Fabián Flaqué, en un circuito nuevo para la categoría, quedó a sólo medio segundo del tiempo de referencia y hoy buscará cerrar una buena clasificación. Marcha cuarto en el campeonato y buscar escalar.

El Top Race, específicamente en sus divisionales complementarias como el TR Series y el TR Junior, es la categoría en la que este año se volcó buena parte de los pilotos sanjuaninos que incursionan a nivel nacional. Y nuevamente hay cinco representantes, en este caso en el autódromo de San Nicolás, por la séptima fecha del calendario. Con pruebas libres y entrenamientos empezó la actividad y hubo buenas sensaciones para los coterráneos. Se trata de Fabricio Persia y Fabián Flaqué en el Series y Ariel Persia, Gabriel Abarca y Nicolás Luluaga en el Junior, quienes ayer completaron positivamente la jornada inicial de la fecha.



Flaqué fue quinto en el primer entrenamiento (había sido 3ro en las pruebas libres) a 526 milésimas del más veloz ayer y líder del campeonato, Franco De Benedictis, quien hizo su mejor vuelta en 1m34s964/1000.



Por su parte, Fabricio Persia busca recuperar el liderazgo del certamen en San Nicolás y ayer, después de haber dominado las pruebas libres, se ubicó séptimo en la tanda de entrenamientos a 697 milésimas de De Benedictis.



Si bien la acción del viernes suele ser un buen parámetro para medir potencialidades el fin de semana, no es determinante (y más aún en este circuito en el que el Top Race corre por primera vez) por lo que hoy la primera prueba de fuego será la clasificación, que se llevará a cabo entre las 15,03 y las 15,46.



Por otro lado, en el Junior, Ariel Persia sigue intratable y ayer dominó las pruebas libres con 1m39s912/1000 y nuevamente es la referencia de la divisional.



Gabriel Abarca, a su vez, quedó sexto a 1s554/1000 y Nicolás Luluaga se ubicó 15to a 3s923/1000. Hoy, tras los entrenamientos del mediodía, el TR Junior clasificará a las 17.



En cuanto a la divisional mayor, el Top Race, Matías Rossi fue el más rápido en los entrenamientos al marcar 1m31s064/100, escoltado por Ricardo Risatti y Franco Girolami. Hoy, los V6 armarán la grilla de la final del domingo cuando disputen la clasificación desde las 16.

Flaqué, los Persia, Luluaga y Abarca buscan el podio en San Nicolás. Hoy clasifican.

Otra más. Gabriel Abarca afronta una nueva fecha del Junior. El albardonero, hombre surgido del rally, cada vez se siente más firme en el Top Race.

El TN, sin los Leánez



La Clase 2 del TN este fin de semana no tendrá a los sanjuaninos Facundo y Diego Leánez en Oberá. En el auto de Facundo se dañó la masa trasera y al no conseguir el repuesto, el equipo empezó a fabricar una propia, pero no llegaron a tiempo. Y si bien el auto de Diego está ok, la escudería decidió no viajar por los altos costos de poner en pista un solo Etios.

¿Susto para Landa en el rally

El piloto Sebastián Landa, navegado por Juan Cruz Varela, protagonizó ayer un vuelco en el shakedown del Rally del Poncho, en Catamarca, válido por la sexta fecha del Campeonato Argentino de la especialidad.



Fue en un tramo veloz, cuando el Ford Ka mordió un montículo de piedras que generó el incidente. Si bien el binomio no sufrió lesiones tras el vuelco, el auto quedó muy dañado y por eso el equipo trabajaba sin descanso para poder ponerlo en carrera hoy, en la primera etapa.

Karting: Naranjo corre en la IC Series

Joaquín Naranjo (foto) correrá la novena fecha de la International Cup Series en el Kartódromo de la Ciudad de Buenos Aires, en la categoría Prejunior. El sanjuanino hoy cumplirá entrenamientos, clasificación, manga única y final (a las 15,25), con la particularidad de que este fin de semana se correrá en sentido inverso al habitual. Mañana se llevará a cabo la 10ma fecha.



Fórmula 1. Pierre Gasly (Red Bull) logró ayer el mejor tiempo en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, en el que no se rodó mucho por la lluvia. Hoy, clasificación.