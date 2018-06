Parejos. Lleva la bocha Carlos López (Social). Lo espera para marcarlo David Páez (Concepción). Atentos, observan Juan Travasino y Damián Páez. El clásico del Pueblo Viejo quedó empardado 3-3 y alcanzó un buen nivel.

Arrancó mucho mejor Social. Después, parecía que se daba vuelta la torta porque Concepción pasó a dominar. Y al final los dos tuvieron que conformarse con dividir los puntos, porque el 3-3 no dejó ni vencedores ni vencidos. Y está bien. Porque cada uno sacó provecho del buen momento que tuvo en el partido y marcó goles. El clásico del Pueblo Viejo fue el partido que se quedó con las mayores expectativas de la primera fecha de la Liga Nacional A-1 de hockey sobre patines.



Noche fría en los pagos de Concepción. Con poca gente si se quiere, teniendo en cuenta que se jugaba el clásico de barrio que tenía un antecedente no muy lejano: aquella victoria del Azul sobre el Decano en la final del Argentino de Clubes que se jugó en el Cantoni.



Y largó mucho más metida la visita. Con una rotación interesante que hizo perder las marcas al equipo dueño de casa. Primero Carlitos López (con un bombazo) y después Matías Martín (sacando provecho de un rebote) lograron una diferencia significativa en el tablero.



Pero Concepción no se volvió loco. Es más, rotó algunos nombres y pese a que lo había pasado mal, tuvo la efectividad para descontar antes de irse al descanso (Ariel Romero, cayéndose).



El complemento trajo novedades. Porque el equipo del Lito Belbruno empezó a hacerse dueño del trámite y hasta del marcador: otra vez Ariel Romero y David Páez dieron vuelta el tablero. El que aparecía entonces con mayores chances de ganar era el local. Pero no estiró la diferencia y Social se lo empató (Nico Gutiérrez, tras gran habilitación de López). Empate y justicia.



Hubo otros partidos. Un más acá, en San Juan, y otros dos en Mendoza. Mientras que los choques que estaban programados para jugarse en Capital Federal (los dos que correspondientes a la Zona C) no se jugaron porque los porteños aún no terminan de cerrar algunos detalles;



en Richet Zapata, el local no pudo ante Valenciano y cayó 2-0. Los tantos del equipo de La Barraca los anotaron el "Percha" Marcelo López y Leandro Rosselot.



En Mendoza, Murialdo venció 5-2 a Banco Mendoza. Los tantos del ganador fueron obra del sanjuanino Franco Ferruccio (3) y Julián Martínez (2). Descontaron Renzo De la Reta y Agustín Lázaro. En tanto, Andes Talleres goleó 7-4 a Casa de Italia. Renzo Comandone (5), Enrique Muzzio y González marcaron para el Matador. Descontaron Leandro Zabala (3) y Walter Sisti.



Anoche se jugaron siete partidos por Liga Nacional A-2 (habían adelantado el viernes Petroleros 5-Godoy Cruz 0) y tuvieron estos resultados: Estudiantil 8-Colón 2; SEC 6-Huarpes 4; Hispano 7-Media Agua 4; Aberastain 3-Barrio Rivadavia 8; Sarmiento 0-Unión 7; Maipú/Giol 4-Bernardino Rivadavia 3; Independiente Rivadavia 2-Impsa 4.

Intercolegiales. Los planteles titulares de Social y Concepción, más los árbitros Oscar Lial y Roberto Montiveros, posando con la bandera de Intercolegiales, invitando para que participen los estudiantes sanjuaninos.

Mañana, la segunda fecha



Mañana (todos los partidos comenzarán a las 19.30) se jugará la segunda fecha de la Liga A-1. La programación será la siguiente: Andes Talleres-Concepción y UVT-Casa de Italia (Zona A); Valenciano-Murialdo y Bancaria-Richet (Zona B); Huracán-Vélez y Estudiantil Porteño-River (Zona C). Estos dos últimos partidos aún no han sido confirmados.



En tanto que por Liga A-2 el programa para mañana (todos desde las 17) es: San Martín-SEC y Huarpes-Colón (Zona A); Lomas de Riv.-Media Agua y Bco Hispano-Petroleros (Zona B); Impsa-Olimpia e Independiente Rivadavia-Aberastain (Zona C); Unión-Maipú/Giol y Caucetera-Sarmiento (Zona D).