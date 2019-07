A correr. El sábado se desarrollará la tercera fecha del tradicional certamen del club rivadaviense.

En el que debe haber sido, durante sus 35 años de historia, el más largo -en tiempo- de sus torneos, el Cicles Club La Bebida confirmó ayer que el próximo sábado a las 16 se realizará la última de las tres pruebas que comprende su torneo anual.



La presente edición, comenzó el sábado 8 de junio, luego de la suspensión por una ola polar de su segunda fecha que del 16 se pasó al feriado del 20 del pasado mes, se arriba a esta clausura que en vez de realizarse los sábados 22 (no se hizo porque estaba muy pegada a la segunda fecha y demandaría un esfuerzo económico para los ciclistas) y el 29 (el pelotón participó de una prueba en Jáchal) se llevará a cabo el primer sábado del mes en curso.



La expectativa por saber quienes serán la monarcas sigue abierta en todas las categorías. En algunas, como la B de los master, donde existe una diferencia de un punto entre primero y segundo, con más paridad que otras.



Teniendo en cuenta que el máximo puntaje que puede sumar un ciclista es de 12 unidades (8 por ganar la carrera y 4 por ganar las dos metas intermedias, se detallan a continuación, quienes tienen chances de gritar campeón el sábado: Elite 2 (ex libres), Andrés Solera (16), Juan Prieto (10), Agustín Delgado (9) Washington Roberto y Jonathan Sepúlveda (7), Armando Aguero (6) y Franco Contreras y César Fiori (4).



Master B: Fabián Tello (18), Fernando Bonomo (14), Marcelo Castillo (11), Alejandro Morales y Maximiliano Gaillez (7) y Ariel Valdéz (6).



Master C: Raúl Castro (17), Sergio Dibella (16), Oscar Molina (14), Juan Paladini (12) y Horacio Castro (7).



Master D: Juan J. Gómez (18), Ricardo Buteler y Andrés Bugüeño (12), Francisco Buteler (8), Luciano Ozán (7) y José Herrera (6).