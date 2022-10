En Villa Krause la paz no llega. El jueves por la noche, el presidente de Unión Daniel Peña denunció que integrantes de "La Famosa", la hinchada de Unión, lo agredieron incluso propinándole al menos un golpe de puño. Pero del otro lado, uno de los integrantes de la hinchada, habló con DIARIO DE CUYO y se defendió, si bien reconoció que los insultos existieron, dijeron que el presidente "los prepoteó" y que incluso él mismo se golpeó con la puerta de su camioneta.

Todo ocurrió en horas de la noche del jueves en la sede del club de Villa Krause. A las 19 estaba pactada la reunión a la que asistieron Peña, actual presidente, junto a Ricardo Torres y Juan Ramírez, los ex presidentes que están comprometidos en darle una mano al club. El tema era tratar el acuerdo de sueldos con el plantel del Regional Amateur. El no acuerdo económico en esa reunión y la molestia generalizada del plantel, habría sido lo que desencadenó los incidentes.

Daniel "Rony" Peña expresó que la denuncia policial quedó radicada en la Comisaría Sexta

Es que según contó Peña a este medio, cuando salió de la reunión se encontró con el grupo de hinchas que lo esperaban para pedir explicaciones. "Estaba toda la hinchada reclamando el aumento a los jugadores, en medio de ese tumulto yo decido irme y cuando me subo a la camioneta Cristian Alcaraz (integrante de hinchada) me agarra el guardabarros de la camioneta a las patadas, entonces me bajé y les dije ´Loco ¿qué les pasa? ¿Están locos?´ y en ese tumulto recibo la agresión", expresó Peña. El presidente siguió con su relato y si bien dice que no conoce con nombre y apellido a su agresor, si lo conoce de vista. Además puntualizó que fue un golpe de puño el que recibió. "Fue un golpe de puño, ahora no estoy viendo bien asi que tengo que ir a Mendoza para ver si se me desprendió un implante. En ese momento Alcaraz intentó separar cuando él fue quien generó todo. En ese momento me subí a la camioneta y me fui, sino hubiese terminado todo en una batalla campal", manifestó.

Del otro lado, Alcaraz, el apuntado por Peña, también le dio su versión a este medio. "Los jugadores salieron enojados por la poca plata que le ofrecieron, nos dijeron que se querían ir. En ese momento salió Peña y los hinchas le fueron a pedir explicaciones. Él comenzó a insultarnos porque generalmente se maneja así, soberbio, y quería pelear por eso el momento se puso tenso", comentó Alcaraz y siguió: "Se subió a la camioneta y nosotros le decíamos que se fuera, pero él lanzó un insulto a la madre de un hincha y lógicamente el hincha le respondió. Peña se bajó de la camioneta y le largó una patada, entonces el muchacho (refiriéndose al hincha), le empujó la puerta de la camioneta y ahí fue cuando se pegó. Nadie le dio un golpe de puño como él dice", se defendió Alcaraz. "Yo era el que estaba más cerca y me di cuenta que le salía sangre pero no es como cuenta él, nos quiere dejar mal a nosotros pero los jugadores están de testigos que nadie le pegó. No somos quilomberos", manifestó.

Peña, avisó que en la tarde de este viernes volverá al club para continuar negociando con el resto del plantel, al ser consultado si irá a Villa Krause con custodia, avisó: "Voy a ir solo, como todos los días. Estas cosas así ofenden a la integridad de cualquier hombre honesto, yo podría irme pero no me voy por amor a la institucion y por mi persona. Siempre trabajé como médico del club y nunca recibí un sueldo", aclaró el presidente.

SOBRE LOS SUELDOS

Con respecto al acuerdo de sueldos con el plantel del Regional Amateur, Peña manifestó que no hubo acuerdo con los jugadores con los que se reunió el jueves. "Nos reunimos con la Comisión para arreglar el reconocimiento de sueldos, si bien teníamos ya pactado aumentar un 20 y 30%, los jugadores piden un 100% y otros hasta un 150% de aumento y yo por más animosidad que tenga con que nos vaya bien en el torneo, no voy a embargar la institución ni comprometer los bienes de la institución por un capricho", comentó el presidente haciendo referencia a la solicitud de los jugadores que marchan segundos en el Torneo de Verano y suman dos victorias en el Regional Amateur.

"No sirvo para negociar porque si tengo un presupuesto me encierro en ese presupuesto"

Esas reuniones del jueves fueron con los jugadores más jovenes del plantel, este viernes por la tarde-noche continuarán las conversaciones con los jugadores más grandes de Unión. ¿Cómo lo resolverán? Nadie lo sabe, lo cierto es que hace unos días el plantel ya amenazó con ausentarse a un partido del fútbol local si no se llegaba a un acuerdo. Habrá que esperar para conocer a ciencia cierta si finalmente vuelve la paz a Villa Krause.