Este Boca está en un momento complicado. Necesita nuevo aire y el técnico Almirón se lo puede dar cuando asuma hoy. Anoche, cerrando la décima fecha, cayó 2-1 en la propia Bombonera ante el colero Colón de Santa Fe y se retiró silbado por su gente.



El partido arrancó con un gol que llegó desde el vestuario. Antes del minuto una desinteligencia en la marca de la defensa local le permitió a Ramón Abila dominar de izquierda y, cayéndose, le dio de punta con derecha para el gol. Sorpresa general y un gusto Wanchope que pidió perdón por su conquista.



Boca supo asimilar el golpe y se adueñó del trámite del juego. Por el buen trabajo de los medios administró la pelota para quedar en varias oportunidades en clara posibilidad de empatar. Las más claras la tuvo Briasco. En una Merentiel lo molestó y le dio desviado. En otra el arquero Chicco le tapó un bombazo frontal. Entre medio de ambas Valentini metió un cabezazo que Chicco pudo contener abajo.



En lo que quedó del primer tiempo, Boca fue disminuyendo en presión porque empezó a tener imprecisiones, mientras que Colón apretó las marcas. Eso sí, no tuvo ninguna situación de peligro a favor.



En el complemento se dio más de lo mismo. El Xeneize fue dueño casi exclusivo del balón, con la buena predisposición de jugar más por las puntas. Los minutos fueron pasando y los nervios invadieron a los jugadores xeneizes.



El DT interino Herrón mandó a Villa y Fabra a la cancha, sobre los 20", para aprovechar el costado izquierdo de ambos. Y 10" después llegó el ansiado empate para el local. Un fuerte disparo de Romero se desvió en un defensor y descolocó al arquero de Colón. Pero ya en el decuento Colón metió otra puñalada. Advíncula se durmió en la marca y Teutén cruzó su tiro y marcó el 2-1 definitivo.

Regreso

Después de seis años en los que no pudieron ingresar a La Bombonera porque sobre ellos caía el derecho de admisión, este domingo Rafael Di Zeo y Mauro Martín, los líderes de la barra brava de Boca, estuvieron anoche presentes nuevamente en el paravalanchas en el encuentro ante Colón. Ambos pudieron regresar después de que la medida expirara el fin de semana pasado e hicieron una entrada a la popular a puro festejo que replicaron por las redes sociales.



Los cabecillas de La 12, que durante estos años siguieron al frente de la barra pese a no poder estar en la cancha, habían pisado el estadio por última vez el 1´ de abril de 2017, pero dos días más tarde recayó sobre ellos el derecho de admisión por dos años, que luego se extendió debido a una causa por encubrimiento agravado con una persona acusada de un secuestro extorsivo.



En la cuenta de Instagram @lanro12oficial publicaron videos del momento del ingreso

cantando: “Muchas veces fui preso y muchas veces llore por vos. Yo a Boca lo quiero y

lo llevo a adentro del corazón”.

FINAL DE UNA NOVELA

Almirón asume hoy como DT

En el palco. Jorge Almirón junto a Raúl Casini, del Consejo de Fútbol.

Más allá de que aún el club no lo anunció oficialmente, Jorge Almirón, que en teoría asumirá hoy como DT de Boca, fue a La Bombonera a observar el partido ante Colón.



El Consejo de Fútbol se inclinó por él luego de las negativas de otros técnicos que rechazaron el ofrecimiento (Martino y Pekerman habían sido las primeras opciones). En este contexto, tendrá su oportunidad en el Xeneize: se espera que tenga su presentación oficial hoy.



El DT de 51 años es recordado en Argentina por haber sido el artífice del Lanús que ganó el título de Primera División y la Supercopa Argentina en 2016. Sin embargo sus últimos antecedentes no son los mejores.



No le fue bien en el Elche de España (en la temporada 2020-2021). Luego regresó a Lanús pero la dirigencia le cortó el contrato antes de tiempo. Y terminó de nuevo en el Elche pero fue otro paso en falso porque duró sólo cinco partidos.