Será un año de transición, si se quiere, de cara al gran cambio que tendrá la Fórmula 1 en 2021, cuando salga a escena el nuevo monoplaza con efecto suelo y llantas de 18 pulgadas, con un formato de competición diferente, techo presupuestario y un reparto de beneficios más equitativo. Pero para eso falta y de hecho la Máxima está a las puertas de su nueva temporada, que comenzará el 15 de marzo en Australia y que tiene un reglamento similar al 2019, a la vez que Mercedes parte como favorito y su piloto insignia, Lewis Hamilton, pretende llegar a su séptimo título mundial.

En plena etapa de pruebas, la Fórmula 1 no presenta cambios radicales en el reglamento y sí algunos detalles novedosos, desde el regreso a la bandera a cuadros, un intento por alcanzar 22 GP (que por ahora no podrá cumplirse) y el cambio de nombre del equipo Toro Rosso (ver infografía), pero no más por ahora.

Esteban Ocon y Nicholas Latifi son las únicas dos incorporaciones que observarán los aficionados al Mundial de Fórmula 1 2020, entre los diez equipos que conforman la parrilla del "Gran Circo" con respecto a la temporada pasada. Un dato que refleja lo parado que estuvo el mercado de fichajes a la espera de la nueva normativa técnica, deportiva y financiera que entrará en vigor en el campeonato a partir de 2021.

Por ahora, lo que ha causado sensación fue el llamativo sistema de dirección de Mercedes, que llamaron DAS. Se trata de un movimiento mecánico que le permite al piloto modificar la inclinación de las ruedas cuando está en marcha y volver a rectificar la dirección a la hora de pasar por las curvas. Parece ser que al acercar el volante en la recta, el coche abre la convergencia (camber) de las ruedas para ser más veloz y que al empujarlo al llegar a la curva, cierra de nuevo para entrar mejor y permitir el giro con mayor facilidad.

Los equipos están en modo alerta pues de acuerdo a Mercedes el sistema es legal y tras las primeras pruebas en Montmeló, las flechas de plata fueron dominadoras con sus pilotos Lewis Hamilton y Valteri Bottas. Así, Mercedes parece tener de nuevo al toro por las astas y parte como favorito en esta nueva temporada, tal como lo viene haciendo en los últimos años.

El gran objetivo es coronar a Hamilton como campeón por séptima vez y alcanzar el récord que Michael Shchumacher alcanzó con Ferrari. Como ya sucedió en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019, el piloto que acaba de ganar el premio Laureus como el mejor deportista masculino del año pasado -compartió el galardón con Lionel Messi- va por más. La temporada pasada logró su tercer título consecutivo y el quinto en los últimos seis años para marcar un dominio total.

Impresionante

1.000

Grandes Premios alcanzará la F1 esta temporada. El primero fue el 13 de mayo de 1950 en Silverstone. Ya visitó 32 países y corrió en 72 circuitos.

Etapa de pruebas

La F1 cumplió sus primeros tres días de entrenamiento en Montmeló y regresará a los tests del 26 al 28 de febrero. Por ahora, Bottas y Hamilton marcaron el 1-2 y los escoltó Ocon (Renault).