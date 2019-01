Un souvenir. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, le obsequió a César Luis Menotti una camiseta de la Selección argentina con su nombre y el número 8.

El flamante director de Selecciones Nacionales de la AFA, César Luis Menotti, confió ayer en el regreso de Lionel Messi al seleccionado mayor pero alertó sobre el peligro de "creer que si viene" el equipo argentino estará "salvado".

Menotti consideró que la ausencia del astro desde el pasado Mundial de Rusia "no es un problema" sino más bien "conformar un equipo sólido", que depende de muchos más factores que la presencia del rosarino.

"La Selección tiene 40 jugadores y cuando el entrenador elija seguramente Messi estará incluido. No tengo dudas que Messi estará (en el futuro), pero no quiero hacer fuerte esa idea de que si viene Messi estamos salvados. No sirve", aclaró durante su presentación oficial en el predio de Ezeiza.

El primer entrenador campeón mundial con Argentina en 1978 aceptó que "Messi es el mejor jugador" del planeta pero detalló que la Selección "también jugó con (Enrique) Sívori, (Adolfo) Pedernera, (José Manuel) Moreno, (Alfredo) Di Stéfano o (Diego) Maradona".

"Si no es Messi mañana jugarán otros. Sería bueno que podamos hacer un equipo sólido, porque no es lo mismo Messi en el Barcelona que Messi en el Alavés. Me molesta eso de estar siempre con Messi... Vamos a buscar con quién y cómo, para que él sea más feliz también", planteó sobre la relación con el quíntuple Balón de Oro.

El "Flaco" también relativizó el segundo gran tema que rodea al seleccionado después de la Copa América de Brasil: la continuidad o no del inexperto entrenador Lionel Scaloni.

"No vengo con ningún técnico debajo del brazo", aclaró. "Haré todo lo posible para que el técnico pueda desarrollar su tarea, tratando de aportarle mi experiencia a los 80 años", explicó.

"Las decisiones las marcará mi conducta. Si no me siento cómodo con lo que hago duraré muy poco. Si hay cosas que no me gustan, las diré", se despreocupó el rosarino.



El momento

Menotti respondió por qué ahora volvió a la Selección: "Es la primera vez que me llaman. Me fui en el "82 por un conflicto ideológico con la conducción. La conducción duró no sé cuántos años y ahora me llamaron".

Sudamericano: por el boleto

El seleccionado argentino de fútbol Sub-20 irá hoy por la clasificación al hexagonal final del Sudamericano que se disputa en Chile cuando enfrente a Perú en el último partido del grupo B. El partido se disputará en el Estadio Fiscal de Talca a partir de las 17.10 (por TyC Sports).

Al equipo de Fernando Batista le bastará con el empate para clasificarse a la ronda final, mientras que el seleccionado peruano necesita la victoria. Argentina reúne cuatro puntos, mientras que Perú posee tres unidades. Uruguay (3), defensor del título, y Paraguay (4) jugarán en segundo turno para definir los tres clasificados del grupo B. La "albiceleste" tendrá una baja obligada por la suspensión del volante Santiago Sosa quien acumuló la segunda tarjeta amarilla en el triunfo reciente ante Uruguay por 1 a 0 con gol de Gonzalo Maroni (foto). En tanto, el defensor Leonardo Balerdi, de actuación regular, quedó en duda a raíz de un golpe en el labio superior ante los uruguayos que lo derivó a una clínica luego del partido. Perú inició el campeonato con el triunfo ante Uruguay, pero luego perdió frente a Paraguay y Ecuador.