Meritorio fue lo realizado por Gema López (tercera en la foto) que estuvo escapada en la primera vuelta y luego estuvo en la fuga más larga con Claudia Maldonado (Salta) y Victoria Roca (La Plata). Su esfuerzo le alcanzó para ser quinta.

Decir que el de ayer fue un día negro para el ciclismo sanjuanino sería caer en el facilismo de la crítica rápida, por la crítica misma. Es que en la segunda jornada de los campeonatos argentinos de ruta que se están desarrollando en Termas de Río Hondo, por primera vez en muchos torneos a este no hay un ciclista sanjuanino en algún podio. No fue un día negro, pero sí una jornada para el olvido porque el protagonismo que se tuvo en ambas carreras, la de damas, primero y la de sub-23 después, no pudo plasmarse en puestos de medalla.



Entre las damas, donde se coronó la marplatense Carolina Pérez, Gema López tuvo un rol activo durante los cuatro giros. La sanjuanina anduvo la primera vuelta en soledad y después integró un trío, con Claudia Maldonado (Salta) y Victoria Roca (La Plata) que controló la cabeza de la carrera durante dos giros, llegando a tener 2 minutos de ventaja.

Hace muchos torneos que la sanjuanina no sufría un día con sequía de medallas

La campeona defensora Maribel Aguirre, muy marcada, se quedó en el pelotón del que se fueron desprendiendo, una por una, algunas ciclistas, como la marplatense Pérez, que llegó al trío fugado apenas iniciada la última vuelta y le imprimió un ritmo a la escapada que liquidó las escasas aspiraciones de un pelotón que se despertó tarde. Finalmente Gema culminó quinta, Maribel séptima y Caterine Priviley, novena. Todas a 1m22s de la ganadora.



Entre los varones se dio la misma película. En la mayoría de las fugas siempre hubo presencia sanjuanina. En la inicial, compuesta por siete corredores, fueron Santiago Sánchez y Kevin Castro, quienes junto al porteño Tomás Contte, el bonaerense Estanislao Genoud y el riojano Adrián Villagra, entre otros.

Entre los sub-23 se estuvo en un par de fugas, la primera con Sánchez y Castro, pero luego no entró ningún sanjuanino en la fuga decisiva.



Neutralizada esa escapada, fue una veintena de corredores los que pasaron a controlar el ritmo en el que se viajaba. Entre ellos había media docena de ciclistas sanjuaninos, siendo Leonardo Cobarrubia uno de los más activos. Cuando se entró en el quinto y penúltimo giro al trazado de 22 kilómetros sacaron unos metros a su favor el sanluiseño Nehuen Bazán y el único cordobés que corrió la competencia, Joaquín Plomer. A medida que pasaban los kilómetros, el hueco no se cerraba, durante gran parte de esa vuelta fueron perseguidos por un sexteto de ciclistas donde iban tres sanjuaninos: Leonardo y Jonathan Rodríguez y Kevin Castro. Junto a ellos viajaban Villagra, Contte y Thomas Carbone (ACOBA).



Al entrar a la vuelta final la distancia no se achicaba. El pelotón se durmió una siestita santiagueña y cuando quisieron reaccionar era tarde. Bazán madrugó a Plomer y cruzó cortado la línea de meta.

> La carrera reina cumple 108 años



Hoy, a las 9:00 se dará el vía para la prueba de varones en pelotón, prueba en la que San Juan contará con 14 ciclistas. La carrera tendrá una distancia de 198 kilómetros (nueve giros al circuito de 22 km) y contará, entre otros, con participantes ilustres como Maximiliano Richeze. El integrante del laureado equipo UCI World Tour, Deceunink Quick-Steep, viene en busca de uno de los pocos títulos que le faltan.

En un trazado duro que puede atentar contra las llegadas en grupo grande, San Juan estará representado por los siguientes pedalistas: Nicolás Naranjo, Duilio Ramos, Héctor Lucero, Ricardo Escuela, Adrián y Mauro Richeze, Gerardo y Nicolás Tivani, Daniel Lucero, Sergio Aguirre, Fernando Castro, Emiliano Contreras, Víctor Arroyo, y Cristian Romero.

El sanjuanino Rubén Ramos, campeón defensor, no participará porque correrá la semana próximo en los Panamericanos.