Fija. Claudio Mosca jugó todos los partidos de San Martín en esta Superliga y tiene asistencia perfecta. Uno de los pilares del esquema de Coyette.

Son 25 fechas las que se juegan en la Superliga de AFA. Mucho para adelante, mucho para afrontar pero para Atlético San Martín el momento es hoy. Es presente, es urgencia porque después de dos derrotas consecutivas, la caída al abismo de promedios del descenso lo han puesto en una situación incómoda. Por eso hoy, cuando reciba al encumbrado Atlético Tucumán lo único que le servirá será una victoria. Para enderezar su presente y para abrir otro horizonte en su futuro. Es que se sabía que la lucha iba a ser fecha a fecha para San Martín en el desafío de zafar de los cuatro descensos. Había comenzado firme, convencido y convenciendo de lo que proponía y cosechando puntos afuera y de local. Era ecuación perfecta pero primero con Huracán en Concepción y luego ante River con polémica en el Monumental, se frenó esa cosecha y surgieron algunos interrogantes que lo pusieron bajo presión.



Eso y el gran momento del Decano tucumano serán los grandes rivales de un San Martín al que lo marcó la incertidumbre durante la semana por las lesiones y molestias físicas, pero también por las decisiones que Coyette planteó. La fisura y posterior del dedo índice de la mano derecha del defensor Juan Rodríguez marcaron el comienzo de estas dudas y hasta ayer inclusive, el técnico no terminó de confirmar su reemplazo aunque Arian Puchetta es casi número puesto. Pero esta no sería la única modificación en la defensa ya que Coyette busca otras respuestas por lo costados y Goitía volvería por la derecha en reemplazo de Prósperi además de la vuelta del uruguayo Gianni Rodríguez por la izquierda, en el lugar de Federico Milo.



En el medio, hay novedades porque vuelve el experimentado Marcos Gelabert y todo lo que aporta desde su presencia. Irá por el suspendido Da Campo, repitiendo por quinta vez la dupla de volantes internos con Claudio Mosca. Por los costados, Grahl tendría titularidad por Cristaldo, mientras que Nazareno Solis no se mueve. Y arriba, a la evolución física de Martín Bravo que sintió molestias se sumó la disyuntiva de seguir con Castillejos o darle una chance otra vez a Palacios Alvarenga.



Del lado de Atlético, la rotación se toma un descanso para el equipo de Ricardo Zielinski, que vuelve a apostar por 17 de los 18 jugadores que tuvo a disposición el pasado martes, en el partido ante Gremio. La única variante es la salida de Ricardo Noir, lesionado, y el ingreso en su lugar de Juan Cruz Kaprof. Un rival compacto, duro que no admite errores.





>Entradas

Desde las 9 y hasta el inicio del partido seguirá la venta de entradas para el cotejo contra Atlético Tucumán, detallando que la Entrada General tiene un costo de 200 pesos. Los Menores ingresan gratuitamente, acompañados de un mayor, mientras que Damas y Jubilados 100 pesos. La Platea Este y la Oeste Baja costarán 400 pesos y la Platea Oeste Alta tendrá un valor de 600 pesos.



>Triunfo en Reserva

En simultáneo al desarrollo de la Superliga en Primera División, en Reserva San Martín recibió a Atlético Tucumán en la cancha auxiliar del Hilario Sánchez Rodríguez, en Concepción, y terminó el sábado con victoria por 2-1. Los goles sanjuaninos fueron de Francisco Álvarez y David Haseney.