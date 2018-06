Uno en cada una. Juan José Moyano (Bancaria) y Damián Páez (Concepción). "JJ" jugará la Liga A-2, el "Yemita", la A-1.

Todos los inicios son esperanzadores y atractivos. Es que nadie le puede negar a nadie los sueños de terminar lo mejor posible en un torneo importante. Por eso es que hoy, cuando arranque la Liga Nacional de hockey sobre patines, en sus versiones A-1 y A-2, todos los ojos del ambiente hockístico estarán puestos en el desarrollo de un certamen que pinta ser apasionante. Más todavía porque da la impresión que habrá una paridad de fuerzas bien marcada.



Y en todo ese círculo de emociones qué mejor que empezar con el denominado Clásico del Pueblo Viejo, que se jugará en la cancha techada de la Villa Mallea. Concepción ante Social y las chispas saltan por todos lados. Partidazo. Como para pensar en una hipotética "revancha" de esa final que hace quince días atrás el Azul le ganó al Decano e hizo suyo el título Argentino de Clubes.



La programación incluye además estos otros partidos: Casa de Italia vs. Andes Talleres (Zona A); Richet Zapata vs. Valenciano y Murialdo vs. Bco. Mendoza (Zona B); Vélez vs. Estudiantil Porteño y River vs. San Lorenzo (Zona C). La segunda fecha será pasado mañana (desde las 19,30).



Además también comenzará la disputa de la Liga A-2, que ha sido dividida en cuatro Zonas. Los partidos de hoy por la primera fecha son: Estudiantil vs. Colón y SEC vs. Huarpes (por la Zona A); Hispano vs. Media Agua y Petroleros vs. Godoy Cruz (por la Zona B); Aberastain vs. B´ Rivadavia e Independiente Rivadavia vs. Impsa (por la Zona C); Sarmiento vs. Unión y Maipú/Giol vs. Bernardino Rivadavia (por la Zona D).



En esta divisional también la segunda fecha se jugará pasado mañana, pero a las 17.





Mariano Velázquez (Social) y Germán Nasevich (Murialdo), los dos en la A-1. El Decano, animador en la Zona A. El Canario mendocino, en la B.

Liga A-1



Zona A



Andes Talleres (Mza)



Casa de Italia (Mza)



Concepción



Social San Juan



UVT



Zona B



Bancaria



Bco. Mendoza (Mza)



Murialdo (Mza)



Richet Zapata



Valenciano



Zona C



River Plate (Bs.As)



Estudiantil Porteño (Bs.As)



Huracán (Bs.As)



San Lorenzo (Bs.As)



Vélez Sarsfield (Bs.As)