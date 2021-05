Fue una sorpresa. Un hecho inédito. La selección de España afrontará la próxima Eurocopa sin jugadores del Real Madrid, una de las potencias del mundo. Así lo confirmó el entrenador Luis Enrique, quien confeccionó una nómina de 24 futbolistas para afrontar el próximo desafío continental.

La ausencia más llamativa es la de Sergio Ramos, ídolo del Merengue y pilar fundamental en el combinado ibérico que supo conquistar dos ediciones de la Euro y el Mundial de Sudáfrica en 2010.

“Si hubieran estado bien Carvajal y Ramos habrían venido. No hago la lista en función de esto”, argumentó el estratega con pasado en el Barcelona ante la decisión de marginar a las estrellas de la Casa Blanca. Y continuó: “He decidido que no esté en esta lista porque no ha podido competir esta temporada, especialmente desde enero. No sólo no ha podido competir con su equipo sino que ni ha podido entrenar”.

Ramos, de 35 años, jugó apenas seis partidos este año (sólo dos completos) por sufrir diferentes lesiones. “Cualquier decisión sobre Ramos siempre ha sido polémica. Sé dónde estoy y lo acepto como algo normal y espero que no afecte a la selección. Hemos meditado mucho la decisión. La conversación que mantuve ayer con él la mantengo en privado. No fue fácil pero me tengo que ceñir a lo que considero que es mejor para la selección”, reafirmó el DT.

Por primera vez en la historia, el seleccionado de España acudirá a una competencia de elite sin futbolistas del Real Madrid en su plantel, ya que tanto Nacho como Marco Asencio, los otros con posibilidades de ser llamados, también quedaron al margen junto al lesionado Dani Carvajal.

Las 24 selecciones participantes de la Eurocopa 2020, postergada para este año por la pandemia de coronavirus, podrán tener 26 jugadores, tres más que el límite original. Sin embargo, Luis Enrique llamó a 24 protagonistas con la posibilidad de ampliar la nómina hasta 48 horas antes del inicio de la competencia.

La decisión ofrece a las selecciones un recurso más para evitar lesiones y para afrontar los riesgos de contagios de Covid-19 durante el torneo, que se jugará del 11 de junio al 11 de julio en distintas sedes continentales.

Luego de confirmar que se mantendrá la regla de cinco cambios por partido, la UEFA aclaró que igualmente cada selección podrá disponer de 23 jugadores para cada partido con una lista que podrá ser actualizada para cada compromiso.

Asimismo, la organización aprobó la citación extraordinaria de un arquero en caso de que uno de los convocados originalmente sufra una lesión seria o contraiga Covid-19 durante el torneo.

Cabe señalar que España tendrá una de las sedes en Sevilla, en reemplazo de Bilbao que había sido seleccionada inicialmente. En abril, el Comité Ejecutivo de la UEFA confirmó al Estadio de La Cartuja para albergar partidos de la fase de grupos en sustitución del mítico San Mamés del País Vasco.

La Lista de Luis Enrique para la Euro 2021

Arqueros: Unai Simón, David de Gea, Robert Sánchez

Defensores: José Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta, Marcos Llorente

Volantes: Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabián.

Delanteros: Dani Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré y Sarabia