La garra del "Gringo" Contreras apareció en el momento justo, cuando hubo que cambiar de libreto en plena carrera para asegurar la victoria. El corredor pocitano le regaló a Mardan la primera victoria general de la temporada.





Apoyado en la gran solidez de su equipo y en el esfuerzo propio, Emiliano Contreras se dio el gusto de ganar ayer la cuarta fecha de la temporada de ciclismo en pista, desarrollada ayer en el velódromo "Héroes de Malvinas" de la Municipalidad de Rawson. "El Gringo" fue el único de los 44 ciclistas que asumieron distintos roles protagónicos en la reunión organizada por el Pedal Club Olimpia y la Fundación Planeta Ramírez, que participó de las tres pruebas previstas.



Fue tercero en la velocidad, integrando el trío con Darío Díaz y Emiliano Fernández; se impuso en la persecución completando la cuarteta (aunque él se "descolgó" faltando giro y medio) con Guillermo Brunetta, Laureano Rosas y Leonardo Rodríguez. Y, se impuso en las 80 vueltas a los puntos, ganando un solo sprint y siendo segundo en otros dos. A los 11 puntos que sumó embalando le adosó 20 más, producto de una vuelta ganada con dos de sus compañeros, Brunetta y Rodríguez, quienes salieron a su defensa, cuando se dieron cuenta que si apostaban a los embalajes ponían en peligro la victoria.



En el cuarto embalaje, el primero que otorgó puntaje doble fue muy evidente que el esfuerzo realizado en las dos competencias anteriores le había quitado energías para pelear mano a mano las definiciones intermedias. Ese sprint lo ganó el chaqueño Germán Trautner, escoltado por Gerardo Tivani. Ambos de la Municipalidad de Pocito, los dos con serias pretensiones de quedarse con la carrera de medio fondo para adjudicarse la general.



Cuando la gente de Mardan se dio cuenta que Emiliano no tenía la punta de velocidad para ganarse la vida embalando, activó las alarmas y salieron a romper piernas dos duros rodadores. Uno que más sabe por zorro que por viejo, el inoxidable Brunetta y otro que a sus 19 años madura a pasos agigantados, Rodríguez. Lo pusieron a su rueda y armaron una fuga de la que también participaron el bonaerense Marcos Rodríguez (Fundación Emanuel Saldaño), Duilio Ramos (Diberbol) y Leonardo Cobarrubia (Pocito). El sexteto sacó un cuarto de pista de ventaja y cuando notaron que de atrás no reaccionaban, tras un par de embalajes lograron sacarle una vuelta al pelotón.



Quedaba un embalaje y la ingeniería naranja funcionó como un violín porque Brunetta y Leo Rodríguez no neutralizaron al grupo grande y mientras su compañero sumaba 20 puntos claves, ellos quedaron con casi un giro de ventaja como "cabezas" de carrera. Situación que les permitió repartirse los puntos dobles del último embalaje esterilizando cualquier reacción de sus rivales, que se debatieron entre la resignación y la impotencia.



La de ayer fue la fecha de mayor convocatoria. Hubo 44 ciclistas en el óvalo.



Sólida cuarteta. El equipo de la Asociación Mardan fue el único que bajó los cinco minutos. Brunetta, Rosas, Contreras y Rodríguez pusieron toda su capacidad y oficio en la especialidad.